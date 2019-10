Braconaj în Delta Dunării. Cătălin Ţibuleac: Apelăm la populația locală. Braconierii există ”Din pacate am ajuns in 2019 unde resursa piscicola a scazut și pana la urma viața iți arata ca nu e ok ce se intampla și trebuie sa schimbi ceva. Am avut discuții cu asociațiile de pescari și federațiile pentru a gasi soluții sa repopulam cu pește in Delta și sa avem acea responsabilitate vis-a-vis de peștele extras. Apelam la populația locala. Populație care a semnalat anumite probleme. Din fericire, oamenii sunt suficienți de responsabili, iar uneori chiar au intervenit direct pentru reținerea unor persoane pana la sosirea autoritaților. Braconierii sunt, exista”, a precizat Catalin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

