Stiri pe aceeasi tema

- Speranța Cliseru se plange ca primește telefoane anonime: „Am avut un soc la inceput”, a marturisit prefectul Capitalei, marti, la audierea din comisia de Aparare de la Senat. Prefectul Capitalei a afirmat ca se simte amenintata si ca primeste telefoane anonime in urma evenimentelor din 10 august. „Normal…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a reiterat ca nu ii este teama ca ar putea fi exclusa din PSD pentru ca doar a afirmat ca partidul aflat la guvernare trebuie sa isi duca la capat angajamentele fata de cetateni, in paralel cu lupta impotriva abuzurilor. „Daca pentru delict de opinie poti fi exclus…

- Liviu Dragnea a reacționat, miercuri, dupa ce i s-a cerut demisia din fruntea PSD. „Voi da curs sa citesc acea epistola”, a spus Liviu Dragnea, la Parlament, precizand ca nu a apucat sa o citeasca pe toata. „Din cate am apucat sa citesc, am ințeles ca cea mai mare suparare din acea scrisoare, sa nu…

- Razboiul din PSD se acutizeaza, pe masura ce ne apropiem de Comitetul Executiv in care se vor tranșa lucrurile. In ciuda faptului ca PSD este un partid cu mulți oameni grei, taberele sunt destul de bine conturate și, in acest moment, cel mai important pare votul lui Paul Stanescu, cel care poate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca forul care va decide in privinta posibilelor urmari ale luarilor sale de pozitie din ultimele zile este Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat. Intrebata daca a luat in calcul faptul ca in urma declaratiilor…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, face acuzații grave la adresa celor de la PSD și ALDE, asta dupa ce PMP a ramas, din nou, fara niciun loc in conducerea Camerei Deputaților. Turcescu susține ca in sesiunea trecuta cei de la PSD și ALDE se jurau ca in noua sesiune calculul se va face in favoarea PMP,…

- Deputatul Mircea Draghici a anunțat, luni, pe Facebook, ca a fost numit de CExN al partidului in funcția de coordonator al comunicarii online a partidului și ca printre prioritațile sale se numara o „reacție rapida pentru a demonta imediat fake-news-urile".Citește și: Firea, atacuri in rafala…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…