- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri, printre temele ce urmeaza a fi discutate fiind mandatul cu care delegatia social-democrata va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse din partid pentru AGERPRES. Aceleasi surse au mentionat ca a fost…

- Anunt suprinzator al Administratiei Prezidentiale, dupa ce presedintele Klaus Iohannis incepe marti consultarile cu partidele parlamentare pentru punerea in aplicare a referendumului pe justitie din 26 mai. Astazi merg la Cotroceni reprezentantii PNL, USR si...

- Cei doi deținuți inchiși in perioada comunista in Penitenciarul Aiud și pe care PSD i-a trimis, alaturi de deputatul Eugen Nicolicea, la consultarile cu Klaus Iohannis pe tema justiției, au spus, la finalul discuțiilor, ca i-au cerut președintelui sa semneze decretul de revocare

- Social-democratul Eugen Nicolicea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a declarat, vineri, ca Parlamentul va aviza favorabil solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind referendumul din 26...

- Președintele Klaus Iohannis are, la ora transmiterii acestei știri, consultari cu formațiunile politice pe tema situației in justiție. Delegația liberalilor este prima care va discuta cu șeful statului pe marginea acestui subiect.Delegația PNL care participa la Cotroceni este condusa de liderul…

- Pe scena politica au inceput sa circule, joi, zvonuri incendiare despre consultarile pe care Klaus Iohannis le-a organizat la Cotroceni.La urechile politicienilor a ajuns informația, din surse apropiate consultarilor, ca Iohannis ar fi spus, la Cotroceni, ca in opinia sa modificarile la legile…

- In cateva ore, la Cotroceni urmeaza sa ajunga membri ai societatii civile, care vor raspunde invitatiei la dialog lansate de catre presedintele Iohannis, pe tema referendumului pentru Justitie. Mai exact, cu privire la eventualitatea organizarii unei astfel de consultari populare in ziua in care sunt…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declatrat, duminica, la Calarași, ca reexaminarea legii bugetului de stat pe anul 2019 ar putea fi votata miercuri, urmând a fi retrimisa ”leneșului de la Cotroceni” pentru promulgare. ”Poate gaseste pe cineva sa-i ia mâna sa semneze”,…