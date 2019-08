BP se retrage din Alaska dupa 60 de ani - o afacere de 5,6 miliarde de dolari Grupul britanic BP a convenit vanzarea proprietatilor sale din Alaska pentru 5,6 miliarde de dolari, companiei private Hilcorp Energy, retragandu-se din regiune dupa o prezenta de 60 de ani.



Acordul, care include participatii la cel mai prolific camp petrolier din istoria Statelor Unite, la Prudhoe Bay, si la oleoductul Trans Alaska Pipeline care are o lungime de 1.300 de kilometri, face parte din planul BP de a atrage 10 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, prin intermediul unor vanzari de active, pentru a-si intari situatia financiara, transmite Reuters.



BP si-a restrans… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Visul multora dintre noi este sa renuntam la jobul care ne tine lipiti, zi de zi, de birou, sa ne luam rucsacul in spate si sa mergem unde vedem cu ochii. Cativa dintre noi reusesc, cu sacrificii, sa faca asta, in timp ce marea majoritate ramane cu visul. O companie vine insa cu o oferta cel…

- Google a anuntat ca a dezactivat 210 canale de YouTube care coordonau o campanie de propaganda privind protestele din Hong Kong. Compania a dezactivat grupul de canale care actionau "intr-o campanie coordonata de influentare". Anuntul a fost facut la trei zile dupa ce Facebook si Twitter au…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 de milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul dintre anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum, in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom. In februarie, OMV Petrom si Auchan Retail Romania au anuntat ca extind parteneriatul pentru deschiderea…

- Google a recunoscut ca angajatii sai au acces la inregistrarile aplicatiei Assistant Google, dupa dezvaluiri ale radioteleviziunii belgiene VRT, precizand in acelasi timp ca aceasta poate inregistra si daca nu a fost activata de utilizatori. Compania explica faptul ca specialisti in limbaj…