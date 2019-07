Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat anul trecut pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de gaze naturale, cu 9,5 miliarde de metri cubi, potrivit raportului realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din…

- Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din anul 2017.Principalul producator de gaze din UE ramane Marea Britanie, cu 40,6 miliarde de metri cubi anul trecut, in scadere cu 31,5%. Urmeaza, pe locul doi, Olanda, cu 32,3 miliarde de metri cubi, in scadere cu 16,3%.La…

- Productia interna de titei a fost, in perioada mentionata, de 1,38 milioane tep, cu 0,5% (7.600 tep) sub cea din perioada ianuarie-mai 2018. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, productia de titei din Romania se afla pe o panta descendenta, cu un nivel de inlocuire a rezervelor subunitar,…

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8…

- Un detasament compus din 41 de militari parasutisti ai Armatei Romaniei, cu o aeronava de transport C 130 Hercules, participa, in perioada 5 10 iunie, alaturi de camarazi din Belgia, Franta, Germania, Olanda, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, la operatia aeropurtata "D Day Landings Commemoration"…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. Echipa motorului gratuit de cautare pentru…

- Sportivii Clubului Stiinta – Dragonul Baia Mare revin astazi acasa. Acestia au participat la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF care s-a desfasurat in orasul Inzell, din Germania, saptamana trecuta. Astfel, pe langa aurul obtinut de Alexandru Ivasuc, argintul castigat de Beatrix Popa si bronzul Dorei…