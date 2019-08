Stiri pe aceeasi tema

- Timbre cu Simona Halep Timbre cu Simona Halep scoase de Romfilatelia. Foto: romfilatelia.ro Romfilatelia introduce mâine în circulatie emisiunea de marci postale "Simona Halep, Ambasadorul Tenisului Românesc", pentru a onora seria performantelor jucatoarei de tenis. …

- Persoanele cu arsuri foarte grave vor fi transferate in afara tarii, deoarece Romania nu mai are, in acest moment, locuri in sectiile de specialitate din spitale – a declarat la Drobeta Turnu-Severin, ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Programul de finantare a sectiilor de mari arsi a fost blocat timp…

- Primaria din Timisoara a spus ca a cumparat 16 tramvaie electrice din Turcia pe Fonduri Europene. Acesta este primul mare oras din Romania care cumpara tramvaie turcesti in timp ce la doar 50 de km se afla cea mai mare fabrica de trenuri si tramvaie din Europa de Est, celebra companie…

- Primaria, prin Poliția Locala, a pus gand rau agenților economici care arunca gunoiul la pubelele publice și nu au contract cu operatorul de salubritate. Municipalitatea a luat decizia de a inaspri controalele pe aceasta tema. „Magazinele alimentare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La cea de-a doua licitație pentru achiziția de tramvaie noi s-au inscris doua firme, una din Turcia și alta din Polonia (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA). Au caștigat turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.S.. Licitația nr. 2 a fost lansata in luna februarie, dupa…

- Municipalitatea sarba din Zabalj a sosit la Timisoara sa le ofere banatenilor informatii pentru o minivacanta interesanta, la scurta distanta de orasul de pe Bega. Vizati sunt mai ales amatorii de golf, dar nu numai, aici fiind un complex de specialitate de 38 de hectare, dar si pentru cei care doresc…

- Primele antene RCS&RDS care vor permite furnizarea de servicii de telecomunicatii 5G vor fi montate in Capitala (Centrul Vechi, cateva parcuri, zona de food din mall-urile mari), Constanta, Mamaia, Oradea, Cluj-Napoca si Iasi in lunile iulie si august, a anuntat vicepresedintele operatorului de telecomunicatii,…

- Academia Minților Creative, programul de educație financiara și antreprenoriala inițiat acum trei ani de UniCredit Bank pentru a susține antreprenorii din industriile creative, a incheiat cea de-a noua ediție. Primele trei ediții din 2019 au fost organizate la Iași, București și Timișoara, iar in cadrul…