- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca proiectul de ordonanta care prevede acordarea dreptului furnizorilor privati de servicii medicale de a incasa bani de la pacienti pentru diferenta dintre costul real si sumele decontate de Casa de Asigurari are caracter de urgenta si a afirmat…

- Din data de 15 aprilie, Cariera Lupoaia nu mai are transport in unitatea miniera, oamenii, materialele și marfa urmand sa fie duse la punctele de lucru fie pe jos, fie deloc. Cariera are contracte semnate pana saptamana viitoare cu doi transportatori, mai exact cu o firma a lui Nicu Sarcina și una a…

- Cei 13.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia au constatat anul acesta ca salariile nu le mai intra pe card pe 10 ale lunii, cum se obișnuisera, ci pe 13-14. Nu lipsa de bani ar fi problema. Sorin Olariu, directorul se Resurse Umane, a ex...

- Minerii din CE Oltenia sunt rugați de membra unui ONG sa ajute familia unui miner al Carierei Roșia, care a decedat anul acesta. Vaduva salariatului decedat, spune femeia, nu ar avea bani nici sa iși achite facturile de utilitați. ,,Stimați colegi mineri! Apelez la voi in numele celui care nu mai este…

- mie Primele roade ale protestului spontan al minerilor din ianuarie se vor simți in cateva zile la chenzina I pe care o vor incasa salariații din producție luna aceasta. Minerii vor incasa efectiv un maxim de 580 de lei pe luna martie, din care, efectiv, pe 24 martie, vor primi 40%. Suma va fi condiționata…

- Primaria Craiova schimba contractul de asociere incheiat in 2013 cu Universitatea Craiova, formatia din Liga 1, pentru stadion. Astfel, pentru fiecare meci disputat pe „Ion Oblemenco”, clubul finantat de Mihai Rotaru va trebui sa achite 45.000 de lei. Mai precis, municipalitatea va incasa 10% din biletele…

- Președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Sorinel Boza, a recunoscut, intr-un interviu pentru un post central de radio, ca 2019 va fi un an greu pentru companie și a dat asigurari ca se fac eforturi pentru ca producatorul energetic sa aiba fronturi de lucru, contracte de energie și…

- In acest an se va realiza masurarea poluarii in carierele miniere ale CE Oltenia. Un nivel ridicat de poluare și un carbune radioactiv, in situații facute de specialiști, ar ajuta la reducerea varstei de pensionare ale celor care lucreaza acum in producție la unitațile companiei. Minerii se pensioneaza…