Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a prezentat, vineri, situatia financiara a CE Oltenia pe anul trecut, iar cifrele arata, in opinia deputatului liberal, „situatia tragica” in care se afla compania energetica. „Am in fata cifrele, pe anul 2018, ale CEO, iar pierderea inregistrata este de 1.133.531.000…

- Dragi gorjeni, Duminica sa mergem cu toții la vot! Pe 26 mai sa caștige Romania, sa caștige PSD și sa trimitem la Bruxelles romani cu dragoste de țara, patrioți adevarați! Opoziția a purtat o campanie murdara, dusa cu mercenari platiți pentru a fi agresivi și a impraștia minciuni, insa noi am avut de…

- Președintele Directoratului CEO, Sorin Boza, și secretarii de stat Andrei Maioreanu și Doru Vișan au primit-o pe premierul Viorica Dancila la SE Rovinari. Articolul VIDEO. Sorin Boza, fața-n fața cu Viorica Dancila! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- CE Oltenia a notificat organizatiile sindicale cu privire la concedierea colectiva de personal care va incepe la data de 10 iulie a.c. Compania va concedia 200 de salariati, 90 din cadrul TESA si 110 din randul muncitorilor. ⁹ Articolul Document: Cine sunt salariații concediați de CEO! apare prima…

- Sindicalistii vor participa, pe data de 11 mai, la un miting international pe tema viitorului energiei pe baza de carbune la care vor fi prezente mai multe organizatii sindicale din Europa. Constantin Cretan sustine ca i-a invitat pe toti liderii sindicali din CE Oltenia sa i se alature la protestul…

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) stabilește joi, 2 mai a.c., data la care cei peste 13.000 de salariați vor primi tichetele cadou, in valoare de 1.100 de lei. Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a dat asigurari ca administrația companiei energetice iși va respecta promisiunile…

- Directorul Carierei Miniere Lupoaia, Viorel Vulpe, va fi schimbat din funcție in aceste zile. Cel puțin asta spun in gura mare salariații de la aceasta unitate miniera a CE Oltenia și, șoptit, reprezentanții administrației companiei care anunța insa, ca, in mod incredibil, șeful de cariera, luat in…

- Deputatul PSD da asigurari ca, pana la data de 30 aprilie, CE Oltenia va obține imprumutul de 500 de milioane de lei pentru achiziționarea certificatelor de dioxid de carbon necesare pentru energia electrica produsa in anul 2018. Liderul PSD Gorj spune ca, anul acesta, producatorul de energie pe baza…