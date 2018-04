Stiri pe aceeasi tema

- • Liderul de sindicat, la negocieri Miercuri, in jurul orei 17.00, un grup de peste zece angajați ai Carierei Roșia au venit nemulțumiți la sediul Complexului Energetic Oltenia, pe tema ultimei armonizari salariale. Angajații respectivi au fost primiți de directorul general Sorin Boza, la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de vânt și ploi abundente, valabila de sâmbata dimineața pâna duminica seara. Atenționarea meteorologica va intra în vigoare sâmbata, 31 martie, la ora 09.00 și expira pe 01 aprilie,…

- La fel ca minerii de la Lupoaia, care l-au așteptat luni pe directorul general al CE Oltenia in sala de apel, pentru discuții legate de salarizare, condiții de munca și desființarea departamentului de inspectorii sociali, salariații Carierei Jilț Nord vor o discuție similara cu Sorin Boza.…

- Directorul general al CE Oltenia, Sorin Boza, insoțit de șeful de Resurse Umane și de consilierul sau Daniel Burlan a venit la Cariera Lupoaia așa cum le-a promis minerilor de aici, miercuri, in timpul protestelor. Boza a venit sa discute cu ei despre salarizare. In sala de apel a carierei se-au…

- "Mai tarziu, aceeași viața", așa a pornit ideea unui material care a devenit extrem de popular pe internet. Peter Emshwiller este autorul unui interviu cu adevarat inedit. Barbatul s-a filmat in urma cu 38 de ani, adresand mai multe intrebari propriei persoane, intrebari la care avea sa raspunda acum.

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- De joi de la ora 15.00 pana vineri la ora 20.00 este in vigoare un cod galben ce vizeaza Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. Ninsorile se extind dinspre partea de sud vest si sunt in intensificare.

- Ultimele zile nu au fost unele usoare pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia in frunte cu Sorinel Boza. Cel putin in patru subunitati au fost inregistrate proteste. Este vorba de Cariera Lupoaia unde minerii au intrerupt complet lucru. Alaturi de minerii ...

- Minerii de la Carierea Jilț Nord ajunși azi-noapte la Targu Jiu, dupa un mars de 44 de kilometri, au renuntat la protest. Ortacii au discutat mai multe ore cu administratia in holul de la intrarea in companie, fiind nemultumiti de ...

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari acuza politicienii din Gorj ca folosesc minerii ca masa de manevra in razboaiele lor personale. Manu Tomescu a reacționat, pe pagina de socializare, dupa ce zilele trecute a aparut o disputa pe tema condițiilor in care lucreaza minerii.…

- Administratia Complexului Energetic Oltenia (CEO) si federatiile nationale reprezentative la nivel de sector de activitate semneaza noul Contract Colectiv de Munca (CCM), in urma finalizarii negocierilor purtate, informeaza un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul companiei. Potrivit…

- Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul - Junii Sibiului" va prezenta vineri, 23 martie, un spectacol extraordinar de cantece si jocuri populare in Doha, statul Qatar, sub semnul Centenarului Marii Uniri. "Vineri, 23 martie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului va sustine…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete, valabile incepand de sambata, pana luni. Viyate sunt si judetele Olteniei. O avertizare Cod galben a fost emisa pentru ...

- Senatorul Titus Corlatean a transmis ministrului Educatiei, Valentin Popa, o interpelare, prin care atrage atentia asupra unei dezbateri controversate, care ar fi avut loc la Focsani. Corlatean sustine ca evenimentul organizat in baza unui protocol intre Ambasada SUA si Inspectoratul Scolar din Vrancea,…

- In prima conferinta de presa pe acest an, managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a vorbit despre ce se va intampla cu profitul companiei pe care compania il are estimat in acest an. Sorin Boza: „ Cu tot ce inseamna profit trebuie acoperite pierderile din anii trecuti, este prima regula. Nu…

- Conducerea CE Oltenia nu pare a fi deranjata de faptul ca anual compania trebuie sa cheltuie sume uriase de bani pentru achizitia de certificate verzi si de CO2. Cel putin asta reiese din declaratia directorului general Sorinel Boza, resemnat de fapt...

- Horoscop Un partid al proletariatului are in programul lui de guvernare oferirea unui loc de munca fiecarui cetațean. Un partid muncitoresc nu admite șomajul, sau asistații sociali. Aceasta era platforma partidelor muncitorești, zise comuniste, din Franța și Italia anilor 60, au participat la guvernare,…

- Minerii care au intrat in greva foamei, miercuri dimineața, au anunțat in jurul orei 18.00 ca renunța la protest, in urma discuției cu directoratul. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au precizat, la scurt timp, ca este regretabil ca s-a recurs la aceasta acțiune, anunțand ca peste…

- Manu Tomescu sustine ca angajati ai companiei miniere cu cele mai mici salarii l-au intrebat de ce nu incaseaza in mana, lunar, 1900 de lei, daca Guvernul a majorat salariul minim pe economie. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari a explicat angajatilor CE Oltenia, pe pagina…

- Urmatoarele doua saptamani (5 – 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- Traficul pe durmurile tarii Foto: Marcela Petcu Cozi de peste 10 kilometri - pentru camioane - la vamile Giurgiu-Ruse - la intrarea în tara si Nadlac II - pe sensul de iesire din tara. Cozile s-au format dupa ce în Bulgaria au fost restrictii de trafic greu din cauza conditiilor…

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia nu doresc includerea sporurilor in salariu. Asta spune liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia, Nicu Bunoaica. Sindicalistul avertizeaza conducerea CE Oltenia ca vor urma proteste. &...

- Bucovina, Transilvania și Oltenia au raspuns deja prezent mesajului de solidaritate, unitate și reprezentativitate lansat in spatiul public de initiatoarea proiectului, Cristina Chiriac. Totodata, delegatia AFAM – Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova in frunte cu presedintele acesteia,…

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de ninsori si viscol. "Ne asteptam ca maine (marti-n.r.)…

- Gabriela Firea a facut precizarea ca, cel mai probabil, vor fi inchise toate scolile din zonele afectate de codul portocaliu, dar acest lucru urmeaza sa fie anuntat de autoritatile locale. Avertizarea este valabila pentru: Municipiul București și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau,…

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Angajaților Carierei Roșiuța ce presteaza in sectorul Știucani, dar nu au primit clase de salarizare la ultima imparțeala facuta de conducerea unitații cu sindicatul majoritar, li se vor regla salariile in urma deciziei Directoratului CEO, de la finalul acestei saptmani. Directorul general…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat....

- Mai multi cititori ne-au adresat intrebari legate de faptul ca tigarile utilizate la dispozitivele electronice lansate pe piata romaneasca de BAT si Philip Morris, Glo si respectiv Iqos, nu sunt timbrate si nici accizate, intrebandu-ne daca e normal acest lucru si caror legi se supun. HotNews.ro a preluat…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Sindicalistii din CE Oltenia vor putea afla ce contine proiectul de buget al companiei pentru anul in curs abia la inceputul saptamanii viitoare. Documentul nu a fost prezentat pana acum de administratie partenerilor de dialog...

- Federația Sindicatelor Libere Independente Energetica, reprezentativa la nivelul sectorului de activitate „energie, petrol, gaze și minerit energetic” convoaca, in perioada 15-16 februarie, la un hotel din capitala, sesiunea extraordinara a Consiliului de Conducere a Federației. Pe ordinea…

- Un miner din județul Gorj s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate. Ion Bostinaru, un miner de 40 de ani din comuna Farcasesti, Gorj, s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate, fiind gasit spanzurat de o grinda din gospodaria sa. Barbatul, care…

- Gest extrem al unui miner in varsta de 40 de ani, din comuna Farcasesti. Ion Bostinaru a fost gasit joi, 1 februarie, spanzurat de o grinda din gospodaria sa. Barbatul lucra ca electrician la Cariera Rosia a CE Oltenia. Acesta a las...

- Liderii PSD vor organiza in februarie mai multe intalniri cu factorii de decizie din minerit si energie, atat pe linie administrativa, cat si sindicala. „Intentionam sa purtam discutii cu toti liderii de sindicat d...

- De la descoperirea lor in anii '60, savantii au dorit sa afle raspunsul la o intrebare importanta: cate de masive pot deveni stelele neutronice? Spre deosebire de gaurile negre, aceste stele nu pot creste in masa in mod arbitrar dincolo de...

- Administrația CE Oltenia a decis cum vor fi distribuiți banii pentru armonizarea salariilor din companie. Sumele au fost deja repartizate subunitaților, iar modul in care acestea vor fi imparțite va fi decis de șefii acestor structuri. Cei mai mulți bani au ajuns la Cariera Roșia care are și cei mai…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila pentru județele din Transilvania, Oltenia și sudul Banatului. Meteorologii se așteapta la intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și depunerea unui strat consistent de zapada. Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara. Potrivit meteorologilor, in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16, vremea se va raci semnificativ și sunt așteptate ninsori, lapovița și intensificari ale vantului. Administrația Naționala…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord a CE Oltenia care urmau sa intre, seara trecuta, in schimbul III au refuzat sa inceapa lucrul, acestora alaturandu-se, in fața sediului carierei, colegii lor care au ieșit din schimbul II. Minerii și-au aratat nemulțumirea in legatura cu creșterea salariala prognozata…

- Protest spontan in noaptea de miercuri spre joi la cariera Jilț Nord. Minerii din schimbul III refuza sa lucreze, nemulțumiți de majorarile salariale propuse de administrație la discuțiile de miercuri, de 7,8%. Liderii de sindicat din zona au m...

- Minerii si energeticienii CE Oltenia vor mai incasa niste bani in plus din economia la fondul de salarii pe anul 2017. „Din economia la fondul de salarii mai vine cate 105 lei per salariat. Se vor da acum, la inchiderea...

- Liderii Federației “Univers” atrag atenția, printr-un comunicat de presa, ca exista riscul declanșarii de conflicte spontane in zonele miniere și la termocentrale. Eugen Iovan spune ca nemulțumirile in randul salariaților CE Oltenia sunt foarte mari. Minerii și energeticienii așteapta…