Romania trebuie sa faca o evaluare a costurilor cu inlocuirea carbunelui pentru producerea energiei si pentru reconversia industriala si profesionala in Gorj si Valea Jiului si sa solicite la Bruxelles fonduri europene pentru a realiza aceasta tranzitie, in contextul in care Germania si Polonia au cerut cate 40 de miliarde de euro in acest sens, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Sorin Boza, directorul general al Complexului Energetic Oltenia.



El a fost intrebat cum vede ideea enuntata de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Visan, potrivit caruia Hidroelectrica ar trebui…