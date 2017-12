Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a prezentat, pe Facebook, un bilant al activitatii pentru anul 2017. „Anul 2017 a fost anul cand acest Complex a renascut (…), pentru ca un alt an cu rezultat financiar negativ e...

- • Boza: Eu cred ca am facut cel mai bun lucru Imparțirea rezervei la fondul de salarii in mod egal intre angajații CE Oltenia, fara sa fi fost eliminate discrepanțele salariale, așa cum sperau unii sindicaliști sa se intample, a fost explicata de președintele Directoratului companiei, Sorin…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi „pentru”, 71 „impotriva” si patru abtineri. Potrivit propunerii legislative, sunt exceptate de la aplicarea…

- Cel tarziu pe 5 ianuarie, sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia se va reașeza la masa negocierilor. De data aceasta pentru Contractul Colectiv de Munca ce trebuie semnat cel tarziu in aprilie. Este de notorietate faptul ca, anul acesta, sub conducerea lui Sorin Boza,…

- Investitia de la Chiscani nu este prinsa in proiectul de buget al Complexului Energetic Oltenia pe anul viitor, a spus Sorin Boza, presedintele Directoratului. Acesta a precizat ca se face o evaluare cu privire la oportunitatea acesteia. &bdquo...

- Clubul Pandurii Targu Jiu, aproape de a fi dizolvat! Dupa retragerea oficiala a Artego, inca doi asociati vor sa plece. Este vorba despre Consiliul Judetean Gorj si Complexul Energetic Oltenia. Cosmin Popescu si Sorin Boza au dat de &ici...

- Ministerul Energiei a autorizat plata primei cereri de rambursare prin Planul National de Investitii (PNI), de la infiintarea acestuia, in 2013. Suma, in valoare de 6,2 milioane de lei, va fi platita catre Complexul Energetic Oltenia in calitate de beneficiar. Aceasta plata va fi facuta in baza unui…

- Complexul Energetic Oltenia va majora anul viitor salariile brute ale tuturor angajatilor cu valoarea contributiilor si va lua masurile necesare pentru ca transferul contributiilor de la angajator la angajat sa nu afecteze negativ veniturile salariatilor. „CE Oltenia va adopta masurile necesare…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Ministerul Energiei a autorizat plata primei cereri de rambursare prin Planul Național de Investiții (PNI), de la inființarea acestuia, in 2013.Suma, in valoare de 6,2 milioane de lei, va fi platita catre Complexul Energetic Oltenia...

- Transelectrica a cumparat energie electrica de 38,5 milioane lei, fara TVA, de la Complexul Energetic Oltenia, pentru consumul propriu tehnologic. Energia a fost cumparata pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica, prin neg...

- Cel mai mare caștig al faptului ca societatea Complexul Energetic Oltenia a devenit profitabila, dupa patru ani de pierderi, este ca a devenit credibila in fata bancilor, sustine Sorin Boza, președintele Directoratului. „Anul acesta...

- Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica ar urma sa discute in perioada urmatoare numirea lui Bogdan Sosoaca in functia de membru al Directoratului companiei, propunerea fiind facuta la inceputul lunii noiembrie de Comitetul de remunerare si nominalizare. Bogdan Sosoaca a fost multi ani director…

- • Rușeț: ECHILIBRU NU INSEAMNA EGALIZARE! Negocieri cu sindicatele pe tema trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, despre economia la fondul de salarii, despre introducerea sporurilor in salarii și cu privire la noua grila de salarizare, asta a anunțat Ion Rușeț, consilierul…

- Hidrocentralele si termocentralele asigura cea mai mare parte din productia de energie electrica din Romania, cumuland aproape doua treimi din total. Cele doua tipuri de centrale sunt urmate de cele nucleare si de sursele de energie regenerabila.

- Directorul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a declarat, aseara, in premiera, la emisiunea ”Dilemele zilei” de la Tele3 ca el l-a convins pe Constantin Balașoiu sa participe la selecție pentru a deveni membru al Directoratului și s-a aratat dispus sa-i cedeze locul de președinte al acestui…

- Surpriza la concursul organizat de Complexul Energetic Oltenia pentru posturile de conducatori formație de lucru, așa numiții cefeliști. Potrivit unor surse sindicale, au fost 14 candidați pe trei posturi la Termocentrala Rovinari, secția Concasare N...

- Comisia administratie-sindicate care lucreaza la armonizarea salariilor din Complexul Energetic Oltenia are o noua problema pe cap. Trebuie sa faca simulari pornind de la faptul ca de la 1 ianuarie contributiile vor fi transferate de la angajat la an...

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, aflat vineri intr-o vizita la Sucursala Electrocentrale Ișalnița a Complexul Energetic Oltenia, a declarat ca ministerul dorește revitalizarea activitații miniere prin investiții "importante", mai ales in schimbarea tehnologiei de extracție. Ministrul…

- Stocurile de carbune in centrale sunt duble fața de anul trecut, iar sistemul energetic național este pregatit pentru aceasta iarna. E concluzia ministrului Energiei, Toma Petcu, expusa la o conferința organizata de publicația ”Focus Energetic”. Sorin Boza, președintele Directoratului…

- Vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie are o parere buna vizavi de cooptarea in Directorat a lui Constantin Balașoiu și Dan Vasile, dar și despre revenirea lui Daniel Burlan. Constantin Balașoiu și Dan Vasile au ocupat cele doua posturi vacante din Directorat. Vasile ocupa,…

- Complexul Energetic Oltenia va susține un „examen" in iarna care urmeaza. Daca va putea sa asigure pana la 2.800 de MW/h, va putea dovedi ca asigura siguranța energetica naționala, spune Dian Popescu. Consilierul personal al m...

- Complexul Energetic Oltenia a comunicat, vineri, cine sunt noii membri ai Directoratului companiei, numiți de Consiliul de Supraveghere. ”In cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 16 noiembrie 2017, ca urmare a finalizarii procedurii de selecție desfașurate in baza prevederilor OUG…

- Foștii șefi ai Complexului Energetic Oltenia, condamnați la închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Fostul manager al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurențiu Ciobotarica, fostul director al Diviziei Miniere, Daniel Antonie, și fosta directoare a Direcției Juridice…

- Complexul Energetic Oltenia, unitate cu peste 13.000 de angajați, analizeaza impreuna cu liderii de sindicat impactul transferarii taxelor de la angajat la angajator. "In acest sens, conducerea companiei si-a propus sa aiba discutii proactive c...

- Fostul senator de Gorj a preluat, zilele trecute, postul de consilier personal al managerului Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza. Ion Rușeț susține ca numirea sa in funcția de consilier personal a fost facuta pentru o perioada de 12 luni. Fostul director interimar al Medservin…

- Tribunalul Gorj a decis ca un localnic din Runcurel, județul Gorj, expropriat de Complexul Energetic Oltenia pentru cauza de utilitate publica, sa primeasca despagubiri de 12 ori mai mari decat cele stabilite de stat. Astfel, Nicolae Turturea t...

- Daniel Burlan a revenit la Complexul Energetic Oltenia, dupa mai bine de un an in care a fost detașat la o firma privata. Informația a fost confirmata la Tele 3 de managerul CE Oltenia, Sorin Boza. Intrebat daca Burlan va fi numit directo...

- Premierul Mihai Tudose, a declarat joi la termocentrala Mintia ca, atat Complexul Energetic Hunedoara, cat si Complexul Energetic Oltenia vor fi incluse in programe de retehnologizare, Guvernul fiind decis sa investeasca si in minerit. „Cine nu intelege la nivel de Ministerul Energiei…

- Ion Rușeț este noul consilier personal al managerului Sorin Boza, susțin surse din companie. Numirea ar fi fost aprobata miercuri in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Potrivit surselor din companie, Rușeț se va ocupa de relația cu pre...

- Complexul Energetic Oltenia are la aceasta ora stocuri de 1,4 milioane de tone de carbune.Este vorba de stocul din depozitele termocentralelor si cel aflat in carierele miniere. Cea mai mare cantitate de lignt se regaseste la termocentrale si se apropie de un milion de tone de carbune. Tinta Complexului…

- 1 noiembrie, ora 15.00, este termenul limita in care pot fi depuse candidaturile pentru posturile de conducatori formație de lucru (CFL) in carierele de la Complexul Energetic Oltenia. Sunt zeci de posturi scoase la concurs, mai puține &i...

- Nervozitate maxima intre liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia, care folosesc un limbaj din ce in ce mai urat, atat in declarațiile publice, dar mai ales in postarile de pe paginile de socializare. Si...

- Doi directori din Complexul Energetic Oltenia au fost audiați joi de o comisie parlamentara care verifica indiciile privind manipularea pieței de energie. Este vorba de Sorin Boza și Ionel Ilie, la comisie fiind invitați șefii marilor producatori de...

- Complexul Energetic Oltenia ia in calcul trei variante de buget pentru anul viitor: una care prevede cele 700 de concedieri stabilite de acum doi ani, una cu zero concedieri, daca acționarii iși vor da acordul pentru modificarea programul...

- „La varf de sarcina, putem asigura continuitatea in functionare fara nici o problema, dar depinde de cat va fi cererea, pentru ca nici acum nu putem transporta mai mult decat inainte. Mai mult de 50.000 de tone nu se pot transporta”, a declarat Ionel llie, director al Directiei Ofertare – Vanzare…

- Protestatarii au decis sa renunte la greva foamei in urma negocierilor purtate pana la miezul noptii cu reprezentantii companiei. Sindicalistii din cadrul SMEO sustin ca au obtinut promisiunea unor cresteri salariale, care vor fi acordate in luna decembrie. ”Am incheiat protestul…

- Zeci de angajati ai Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat, marti, in greva foamei, nemultumiti de nivelul salariilor in raport cu conditiile de munca. Oamenii sustin ca productia a crescut, multi dintre mineri au plecat, dar salariile au ramas la 1.400 – 1.700 de lei, in timp ce ale conducerii…

- Greva la Complexul Energetic Oltenia. Peste 40 de salariați au intrat, marți dimineața, in greva foamei. Oamenii cer eliminarea discrepanțelor salariale. Desi ploua torențial, minerii au iesit in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, fiind insoțiți de presedintele SMEO, Gabriel Caldaruse. Ei…

- Inițial a fost gandit un proces de atragere de investitori pentru realizarea unui grup energetic nou la Termocentrala Rovinari. Dupa ce au fost parcurse toate etapele impuse de legislația specifica in vigoare, s-a aprobat și semnat Memorandumul de Ințelegere cu investitorul selectat, China Huadian Engineering…

- ”Vom depasi bugetul pentru anul acesta, an in care producția a fost creionata la 14,1 TW si 21 de milioane de tone de carbune. Estimam ca vom finaliza anul cu aproape 15 TW si 22,1 milioane de tone de carbune”, ne-au transmis reprezentanții companiei. In acest an, la Complexul Energetic Oltenia s-a…

- Complexul Energetic Oltenia va organiza, in perioada 5-15 noiembrie, concurs pentru ocuparea a circa o suta de posturi de conducatori formații lucru (cefeliști). Candidații vor susține concursul la sediul sucursalei de care aparțin cu locul de...

- Primarul din Catunele, Florinel Țuila, a dat in judecata Complexul Energetic Oltenia, pe care vrea sa-l oblige sa reconstruiasca o școala. Cladirea este in apropierea fostei cariere de la Valea Manastirii. Primarul spune ca greșeala...

- Recrutarea a doi noi membri ai Directoratului va fi incheiata la finalul lunii octombrie, a spus managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza. "Este un proces in derulare, am ințeles ca s-au incheiat interviurile....

- Complexul Energetic Oltenia nu are probleme cu stocurile de carbune pentru iarna, dupa cum susține managerul Sorin Boza. „Vineri dimineața aveam 1.335.000 tone de carbune in stoc, am depașit un milion de tone in termocentrale, dimin...

- Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a stat toata noaptea la Mina Lupeni, unde a fost operațiunea de salvarea a minerilor blocați de o surpare a galeriei. Boza le-a spus jurnaliștilor ca cel mai greu este sa comunici unei familii o ve...

- Atac dur al presedintelui PNL Gorj, Dan Vilceanu, la adresa liderilor sindicali din Complexul Energetic Oltenia. Deputatul a spus ca acestia au numai laude la adresa administratiei companiei, ca nu isi reprezinta oamenii, ca nu sunt inter...

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) si-a propus sa incheie anul pe profit. Suma stabilita in Bugetul de Venituri si Cheltuieli propus spre rectificare este de 186,4 milioane de lei. Documentul a fost trimis Ministerului Energiei, principalul actionar al producatorului de energie ...

- Proiectul privind rectificarea de buget la Complexul Energetic Oltenia (CEO) a ajuns la Ministerul Energiei. Luminita Popescu, reprezentant al Complexului Energetic Oltenia, s-a deplasat la finalul saptamanii trecute la Ministerul Energiei pentru a prezenta proiectul privind rectificarea bugetului companiei.…