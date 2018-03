Boy Has No Name – Fake

Beat-uri electronice eclectice, voci profunde și niciun nume – un nou proiect: Boy Has No Name. Amestecand influențe variind de la funk, pop și rock, printre altele, Boys Has No Name este unul dintre cele mai interesante proiecte de DJ de urmarit in acest an. Cu aproape 10 ani de experiența in industria muzicala ca producator, artistul lanseaza astazi single-ul de debut – “Fake”, combinand sunete funky cu tema inspirata de suferinta in dragoste si insoțite de un lyric video colorat. Respingand starea actuala a industriei muzicale, unde toata lumea pune prea mult accentul pe aspect, imbracaminte…