Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul canadian Adonis Stevenson se afla in continuare la terapie intensiva, a anuntat spitalul din Quebec in care a fost internat sambata seara, dupa meciul pentru titlul de campion mondial la la categoria semigrea, versiunea WBC, pierdut prin KO in fata ucraineanului Aleksandr Gvozdik.Spitalul a…

- Spitalul a precizat totodata ca pugilistul se afla sub "sedare controlata", iar starea sa ramane "stabila", scrie agerpres.ro. Stevenson, in varsta de 41 ani, si-a pus in joc pentru a zecea oara titlul cucerit in iunie 2013, in fata americanului Chad Dawson. El nu a reusit sa-i faca fata insa…

- Boxerul canadian Adonis Stevenson se afla in continuare la terapie intensiva, a anuntat spitalul din Quebec in care a fost internat sambata seara, dupa meciul pentru titlul de campion mondial la la categoria semigrea, versiunea WBC, pierdut prin KO in fata ucraineanului Aleksandr Gvozdik. …

- Adonis Stevenson, care s-a ridicat cu greu de la podea dupa loviturile adversarului sau, a ajuns pe propriile picioare la vestiar. Dupa ce a facut un dus, pugilistul canadian a inceput sa se simta rau, fiind transportat de urgenta la spital.Conform presei canadiene, starea lui Stevenson…

- Boxerul canadian Adonis Stevenson se afla in stare critica intr-un spital din Quebec, dupa ce pierdut titlul de campion mondial la categoria semigrea (versiunea WBC), sambata seara, cand a fost invins prin KO...

- Filmare cel puțin ciudata realizata in regiunea Quebec, Canada. In imagini este surprins momentul in care o padure lasa impresia ca respira. Imaginile au fost surprinse de localnicul Jean Arthur, in Sacre-Coeur, Quebec. In acestea se poate vedea cum solul, acoperit de mușchi, se ridica și coboara, cu…

- Ministrul este pe buletinul de vot pentru postul de secretar general al Organizației Internaționale de Francofonie (OIF), iar votarea este astazi, la summitul de la Erevan, Armenia. Principalii candidați Șefii de stat și de guvern ai țarilor membre ale organizației urmeaza sa voteze…

- Doua dintre masinile coloanei oficiale a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost implicate într-un accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, în apropiere de orasul Straseni, anunta postul Publika TV.Potrivit martorilor, în…