- Pugilista romana Lacramioara Perijoc va lupta pentru aur la cat. 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Perijoc a invins-o, vineri, in semifinale, pe Caroline Cruveiller (Franta), la puncte (5-0), si o va infrunta in finala pe rusoaica Karina Tazabekova,…

- Pugilista romana, originara din Suceava, Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania), in urma calificarii in semifinalele categoriei 54 kg. Perijoc, sportiva descoperita de antrenorul Doru Iftime, de la CSM Floconstruct Suceava,…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania), miercuri, in urma calificarii in semifinalele categoriei 54 kg. Perijoc a invins-o la puncte, cu 5-0, pe italianca Giulia Lamagma, in sferturile de finala.…

- Pugilistele romane Ionela Nane (cat. +81 kg) si Dana Maria Borzei (cat. 64 kg) au pierdut meciurile sustinute duminica, la debutul lor la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Nane a pierdut prin KO tehnic in repriza a doua meciul cu ucraineanca Tatiana Sevcenko, in…

- Naționala de junioare a Romaniei a obținut marți prima victorie de la Campionatele Europene din Slovenia, dupa cele trei infrangeri din grupele preliminare. In prima partida din grupa pentru locurile 9-16, naționala țarii noastre a invins Croația și a acumulat 2 puncte. Romania mai are nevoie de o victorie…

- Sportivii romani au cucerit, sambata, trei medalii la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Gaevle (Suedia), una de argint si doua de bronz. Alexandru Novac a castigat argintul in proba de aruncare a sulitei, cu 81,75 metri, fiind devansat in clasamentul final de polonezul Cyprian…

- Selectionerul nationalei de tineret a Italiei, Luigi Di Biagio, a demisionat dupa ce echipa sa a ratat calificarea in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 care se desfasoara in aceasta perioada in Italia si San Marino, a anuntat Corriere dello Sport. "De la 1 iulie nu voi…

- Romania a cucerit vineri trei medalii la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Pontevedra (Spania), una de argint si doua de bronz, toate la feminin. Maria Larisa Nitu a obtinut argintul la cat. 72 kg, dupa ce a fost invinsa in finala de belarusa Anastasia Zimiankova. Nitu…