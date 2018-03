Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Campos ’37 si Crespo ’56, anunța News.ro. PAOK ocupa locul doi in clasament, cu…

- LeBron James l-a egalat pe Michael Jordan. 866 de meciuri consecutive cu cel puțin 10 puncte marcate in NBA. Starul de la Cleveland Cavaliers continua sa scrie istorie in cel mai puternic și mai spectaculos campionat de baschet din lume, cel nord-american. Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 105-118…

- Starul LeBron James a inscris 41 de puncte in partida castigata in deplasare de echipa sa, Cleveland Cavaliers, in fata formatiei Charlotte Hornets (118-105), miercuri seara, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA)."King James" (33 ani) a egalat cu aceasta ocazie unul dintre numeroasele…

- Pugilistul britanic Anthony Joshua, care va lupta cu neozeelandezul Joseph Parker sambata, la Cardiff, pentru unificarea centurilor la categoria grea, a declarat marti la Londra ca este concentrat ''1.000 %'' pe acest meci. ''Sunt concentrat 1.000 % pe acest meci. Viitorul meu…

- Campionatul European de box Under 22, cea de a treia ediție, a debutat duminica, 25 martie, in noua Sala Polivalenta din Targu Jiu, cu peste 300 de sportivi la start, fete și baieți. Intrecerile au debutat cu inaugurarea salii, la care au luat parte mai multe oficialitați locale, dupa care s-a derulat…

- Anunt rasunator in boxul mondial! Pugilistul britanic Anthony Joshua, detinatorul centurilor IBF, IBO și WBA are mari șanse sa lupte in cadrul promoției ”Ultimate Fighting Championship”, cea mai mare promotie din lume de arte marțiale mixte.

- Pugilistul ieșean Mihai Nistor a obtinut prima sa victorie din actualul sezon al circuitului World Series of Boxing (WSB), aflat sub patronajul AIBA, in meciul castigat de France Fighting Roosters, cu 5-0, in fata echipei Croatian Knights, la Paris. Nistor l-a invins la puncte, fara drept de apel, pe…

- Pugilistul roman Mihai Nistor a obtinut prima sa victorie din sezonul 2018 al circuitului World Series of Boxing (WSB), aflat sub patronajul AIBA, in meciul castigat de France Fighting Roosters cu 5-0 in fata echipei Croatian Knights, in weekend, la Paris. Nistor l-a invins la puncte, fara drept de…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Emirates, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile au fost marcate de Tagliabue pentru gazde, in minutele 23 si 64, respectiv Saez ‘90+1 pentru…

- Duel suta la suta englezesc in prima semifinala de la Romanian Snooker Masters. Vineri la pranz, Ali Carter l-a invins in joc decisiv, scor 4-3, pe scotianul Stephen Maguire, dupa doua ore si 20 de minute de joc, iar Stuart Bingham s-a impus in fata chinezului Liang Wenbo, cu 4-1. …

- Beyonce si Jay-Z, unul dintre cele mai fermecatoare cupluri din lumea muzicii, au anuntat luni ca vor sustine impreuna un nou turneu mondial care ar putea include unele dintre cele mai profitabile concerte din acest an, relateaza AFP. Diva si superstarul muzicii rap deschid balul in Cardiff,…

- Formatia Olympique Marseille a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Toulouse, in etapa a 29-a a campionatului Frantei si se mentine pe locul trei in Ligue 1.Pentru echipa din Marsilia au marcat Ocampos (10) si Mitroglou (78), anunța News.ro. Golul echipei Toulouse…

- Marius Copil, locul 81 ATP, a fost invins, joi, cu scorul de 7-6 (3), 6-7 (5), 7-6 (12), de polonezul Peter Polansky, locul 134 ATP, venit din calificari, in primul tur al turneului de 1.000 de puncte de la Indian Wells.Copil a ratat doua mingi de meci, la 10-9 si 12-11, in tie-break-ul decisivului,…

- Transferat la FC Viitorul in aceasta iarna, portarul Valentin Cojocaru a reusit partide foarte bune in tricoul echipei constantene in cele patru jocuri oficiale pe care le a disputat de la revenirea in Liga 1. A fost invins de doua ori in cele patru meciuri, dar de fiecare data doar din penalty, iar…

- Handbalistele de la SCM Craiova au obtinut astazi, pe teren propriu, o victorie fabuloasa. Oltencele au invins cu scorul de 23-21 (11-12, campioana en-titre CSM Bucuresti, formatie care nu mai pierduse in campionat din septembrie 2016 si avea 38 de ...

- Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești vor avea de recuperat un deficit de cel puțin un punct, in returul fazei semifinale din Liga 1, pentru a incheia intre primele patru formații și, implicit, a se califica la turneul de promovare in Liga Naționala. Dintre cele opt echipe ajunse in faza…

- Ivan Schițco și Svetlana Petrenco au devenit campioni naționali la șah rapid, relateaza MOLDPRES. Campionul a totalizat 7 puncte din 9 posibile. El a fost urmat in clasament de ciștigatorul ediției precedente Ruslan Soltanici, care a acumulat 6,5 puncte. Același punctaj a totalizat și ocupantul locului…

- Team LeBron a invins, duminica, la Los Angeles, Team Stephen Curry, cu 148-145 (76-78), in cea de-a 67 editie a All Star Game-ului NBA, iar baschetbalistul echipei Cleveland Cavaliers a fost desemnat pentru a treia oara cel mai bun jucator al partidei.LeBron a fost autor a 29 de puncte, 10…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o destul de greu pe CS Rapid USL Metrou Bucuresti, cu scorul de 30-27 (14-14), duminica, in Giulesti, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. Rapid a facut o prima repriza remarcabila si ar fi intrat in avantaj la pauza…

- Boxerul roman Ronald Gavril a fost invins la puncte de americanul David Benavidez in meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, sambata seara, intr-o gala desfasurata la Mandalay Bay Events Center din Las Vegas. Benavidez, care l-a invins la puncte (decizie split) pe Gavril…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Eibar, in etapa a 24-a din campionatul Spaniei si s-a distantat la 20 de puncte de rivala Real Madrid, care are, insa, doua meciuri mai putin disputate.

- Marius Copil a pierdut finala Sofia Open, fiind invins de bosniacul Mirza Basic cu 7-6, 6-7, 6-4. Marius Copil a jucat prima finala ATP a carierei la Sofia, in fata lui Mirza Basic, locul 129 ATP. A fost o partida exrem de echilibrata: dupa doua seturi decise la tiebreak, Marius Copil…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie de trei puncte in cea de-a XV-a etapa a Diviziei A1 și au revenit pe locul 6 in clasament, profitand și de eșecul neașteptat inregistrat de Dinamo, la Cluj. CSM Lugoj s-a impus, cu destule emoții, in partida cu Penicilina Iași, disputata…

- Dublu duel Constanta Dinamo, in acest final de saptamana, la handbal La masculin, in Liga Nationala, HC Dobrogea Sud locul 5, cu 33 de puncte intalneste echipa bucuresteana in deplasare, duminica, 11 februarie, de la ora 11.00, in sala Dinamo. Meciul conteaza pentru etapa a 18 a a campionatului. Campioana…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- Scandal in echipa de Cupa Davis a Romaniei, dupa un meci care trebuia sa fie doar o formalitate. "Tricolorii" au invins Luxemburg cu 4-1, la Piatra Neamt, iar Marius Copil, tenismenul care a castigat doua jocuri, l-a pus la punct pe Nicolae Frunza, invins in prima partida cu Ugo Nastasi.

- SIX NATIONS ITALIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor ȘASE NAȚIUNI. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ITALIA și ANGLIA se intalnesc in parima etapa a ediției din 2018 a competiției SIX NATIONS, ajunsa la al 19-lea sezon in acest format și al 124-lea in total. Din cele sase natiuni participante,…

- Selectionata Tarii Galilor a invins cu scorul de 34-7 (14-0) reprezentativa Scotiei, in partida de deschidere a editiei 2018 a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata sambata pe Principality Stadium din Cardiff, in fata a 74.169 de spectatori. Galezii au inscris patru eseuri in…

- Viitorul și Astra joaca primul meci oficial din 2018, de la ora 20:45, in etapa a 23-a din Liga 1. Partida va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro. Ambele echipe au transferat cațiva jucatori importanți in aceasta iarna și spera sa prinda un loc pentru a juca…

- Rata somajului a fost de 4,6% in decembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna noiembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, rata somajului a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 4,7%,…

- Novara poate sa-l cumpere pe internationalul roman de tineret la finalul sezonului.Puscas a promovat cu Benevento in Serie A la finalul sezonului trecut, apoi si-a prelungit imprumutul la acesta echipa, dar in actuala editie de campionat are putine meciuri disputate pentru formatia de pe…

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa lui Vlad Morar, Panetolikos, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Greciei.Golul a fost marcat de Prijovic, in minutul 87, din penalti, scrie news.ro. Vlad Morar a…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia ceha DHK Banik Most, cu scorul de 31-28 (15-13), in cea de-a patra partida din grupa D a Cupei EHF.In urma rezultatului, HC Zalau este lider temporar al grupei, cu 6 puncte, iar Banik ramane pe ultimul loc, al…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 30-24 (17-13), in cea de-a patra partida din grupa A a Cupei EHF.In urma rezultatului, SCM Craiova acumuleaza 4 puncte, iar Kuban ramane tot cu 4. Cealala partida a…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Sambata a incepu sezonul de schi pe partia Nemira din Slanic Moldova. Tarifele pentru partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, sezonul 2017 – 2018 Tarife Schiori 1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers. 1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers. 6 urcari…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa lui Alin Tosca, Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Spaniei. Catalanii raman fara infrangere in actuala editie a LaLiga.Golurile au fost marcate de Rakitic ’59, Messi ’64, ‘80 si Luis…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Neozeelandezul Joseph Parker (26 de ani, 24-0, 18 KO), campion WBO la categoria grea, va boxa pe 31 martie, la Cardiff (Țara Galilor), cu Anthony Joshua (28 de ani, 20-0, 20 KO), campion WBA, IBO și IBF la aceeași categorie. Miza partidei va fi unificarea titlurilor greilo r. Joseph Parker pretinde…

- Meci pentru unificarea titlurilor categoriei grea la box. Pugilistul britanic Anthony Joshua il va infrunta pe neozeelandezul Joseph Parker, pe 31 martie, la Cardiff, a anuntat duminica promotorul lui Joshua, Matchroom Boxing, un meci care poate face din boxerul britanic liderul incontestabil al ”greilor”.…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Al Jazira, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’44, ’51, ’71 si Al Akbari ’83.Pentru gazde au…

- Floyd Mayweather (40 de ani) l-a invins in vara anului trecut pe Conor McGregor , devenind boxerul cu cel mai bun palmares la profesioniști din istorie (50 de victorii din tot atatea meciuri). Cu acea ocazie, Mayweather a batut recordul legendarului Rocky Marciano (49 de victorii din tot atatea meciuri).…

- SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA FINALA SHENZHEN. Invingatoarea turneului va primi 280 de puncte WTA și un premiu in valoare de 163.000 de dolari, in timp ce finalista ca lua 180 de puncte WTA și 81.251 de dolari. DIGI SPORT transmite, sambata, de la ora 8:00, SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE…