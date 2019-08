Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul roman Ioan Rares Moldovan s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale cat. 54 kg la Campionatele Europene de box pentru scolari de la Tbilisi (Georgia), dupa ce l-a invins la puncte (4-1) pe turcul Abdulsamet Eroglu.

- Sportivul roman Andreas Samuel Bucsa (CSM Calarasi - CS Dinamo), antrenat de Virgil Costache, a cucerit medalia de bronz in proba de saritura in lungime, vineri seara, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori de la Boras (Suedia), cu 7,53 metri.

- Andreea Chitu a castigat primele doua confruntari in cadrul Grupei B a categoriei 52 kg, cu tailandeza Warashiha si cu Kazyulina (Kazakhstan), dar a pierdut apoi cu japoneza Maeda, intrand in recalificari. In aceasta faza a castigat cu Levitka (Georgia), iar pentru medalia de bronz s-a impus in lupta…

- In ultimele saptamani, Rusia a reclamat protestele anti-rusesti din Georgia, iar luni a condamnat un discurs al unui prezentator de televiziune gruzin care i-a adresat obscenitati presedintelui Vladimir Putin. Moscova considera ca a fost vorba de o provocare inacceptabila din partea fortelor politice…

- Astazi, liderul Cecen, Ramzan Kadyrov a declarat astazi ca este ingrijorat in legatura cu evenimentele din Georgia. In canalul sau de telegrame, el a menționat faptul ca "intre Tbilisi și Groznii sunt doar 200 km".

- Sportivul roman Vasile Cojoc a cucerit medalia de aur la cat. 80 kg, greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Faenza (Italia). Cojoc l-a invins in finala pe armeanul Vighen Nazarian. Romanul a trecut in preliminarii de polonezul Alan Matela, in optimi a dispus de rusul…

- Delegatia Romaniei a cucerit sase medalii - doua de aur, trei de argint si una de bronz - la Campionatele Europene scolare care s-au incheiat, sambata, la Mamaia, informeaza Federatia Romana de Sah. Medaliile de aur au fost castigate de Ionut Ognean, la categoria Open U15, si de Ema Obada, la fete U15,…

