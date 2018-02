„Bottle Garden“, ideea eco a unei studente din Vaslui Pasionata de legume și plante aromatice, Anca-Elena Ursu, absolventa a Facultații de Agricultura de la USAMV Iași, va crea in acest an prima gradina decorativa realizata din sticle de plastic in comuna natala. Proiectul eco va avea un rol didactic, fiind dedicat in principiu copiilor din centrele de plasament de care se ocupa prin voluntariat de mulți ani. Ideea inovativa, noua pentru țara noastra, prinde tot mai multe radacini in strainatate, acolo unde gradinile verticale imbraca deja blocuri de locuințe sau cladiri de birouri. Pentru inițiativa romaneasca tanara din Vaslui a inceput sa stranga… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

