Botoşani: Un obuz neexplodat a fost găsit într-o grădină din comuna Hlipiceni Un obuz exploziv cu calibrul de 100 de milimetri a fost descoperit in gradina unei familii din satul Victoria - comuna Hlipiceni, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.



Potrivit sursei citate, obuzul a fost gasit in timp ce proprietarul executa lucrari agricole.



"Pirotehnicienii din cadrul ISU Botosani care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca munitia era in perfecta stare de functionare. Elementul de munitie a fost ridicat si transportat in poligonul militar de la Copalau in vederea distrugerii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

