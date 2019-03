Botoşani: Un nou protest al judecătorilor şi procurorilor faţă de modificările aduse legilor justiţiei Un nou protest al magistratilor din Botosani a avut loc, vineri la amiaza, in fata Palatului de Justitie, in semn de nemultumire fata de modificarea legilor justitiei. Judecatorii si procurorii solicita abrogarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 7/2019, pe motiv ca actul normativ afecteaza activitatea sistemului de justitie si pune presiune pe magistrati. "Guvernul si ministrul Justitiei au ramas surzi la solicitarile noastre, pentru ca nu s-a rezolvat nimic (...). Magistratii de-a lungul anilor au mai protestat. Diferenta esentiala care exista intre aceste proteste este ca inainte se protesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 20 de procurori suceveni au protestat, ieri, de la ora 15.00, in fata sediului unitatilor de parchet din centrul Sucevei, impotriva Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019 de modificare a legilor justitiei. Putinii procurori care au protestat sunt de la parchetele locale de la ...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare reactioneaza in urma modificarilor aduse legilor justitiei. Acestia au hotarat, printre altele, in unanimitate, suspendarea activitatii cu publicul la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in perioada 27 februarie – 6 martie.…

- La data de 25 februarie a avut loc Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, convocata prin Hotararea nr. 95 din 20.02.2019 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori, in vederea formularii unui punct de vedere referitor la modificarile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara se pregatesc sa-și suspende activitatea in semn de protest fața de modificarile legislative aduse de cea mai recenta Ordonanța de Urgența a Guvernului. „In ziua de 21 februarie 2019, la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, s-a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara se pregatesc sa-și suspende activitatea in semn de protest fața de modificarile legislative aduse de cea mai recenta Ordonanța de Urgența a Guvernului. „In ziua de 21 februarie 2019, la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, s-a…

- Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen comenteza pe Twitter noua Ordonanța de Urgența a Guvernului care modifica din nou legile justiției: “Why Romanian government why?” (De ce, Guvernul Romaniei, de ce?), scrie Hotnews. Vicepreședintele Comisiei Europene a scris joi pe Twitter ...

- Modificarile aduse legilor Justitiei contravin arhitecturii institutionale stabilite prin Constitutie, precizeaza miercuri Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism (DIICOT), referindu-se la ordonanta de urgenta adoptata cu o zi in urma de Executiv. Potrivit…