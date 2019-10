Barbatul a contrafacut o diploma de licenta emisa de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, prezentandu-se cu aceasta la un concurs de angajare pentru o functie de consilier juridic in aparatul de specialitate al Zonei Metropolitane. 'Angajarea s-a facut de catre Primaria Botosani la data respectiva (n.r.- luna ianuarie 2014), Zona Metropolitana intrand in functiune cu un aparat tehnic care a fost convenit atunci de primariile care au intrat in Asociatia Zona Metropolitana.

Eu am venit mai tarziu director la Zona Metropolitana si, elementar, primul lucru a fost sa procedez la o…