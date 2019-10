Botoşani: Un autoturism a luat foc, după ce s-a lovit violent de un camion Potrivit politistilor de circulatie care s-au aflat la fata locului, soferul autoturismului, un barbat in varsta de 42 de ani, care era sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat pe contrasens si a lovit auto-marfarul, care circula regulamentar. Imediat dupa impact, autoturismul a fost cuprins de flacari, soferul fiind scos din masina de catre conducatorul auto al camionului. Un pompier aflat in timpul liber a intervenit cu un extinctor pentru a stinge focul de la motor. Ulterior, la fata locului au intervenit si echipaje de pompieri, dar si de ambulanta. Soferul vinovat de producerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Ieri, in intersectia de la McDonald`s, in zona de nord a Ploieștiului, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o ambulanta (in care se aflau o pacienta in stare de coma, o doctorita si o asistenta medicala) si un autoturism. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de…

- Potrivit acestora, minora se afla intr-un autoturism condus de mama sa, in varsta de 47 de ani, care, intr-o curba periculoasa la dreapta nu a adaptat viteza la un carosabil umed, a intrat pe contrasens si a lovit un camion care circula din sens opus. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat…

- Un pacient internat pe Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani este anchetat de politisti, dupa ce asupra sa a fost descoperit un pistol. Arma se afla intr-o sacosa, iar cadrele medicale au alertat autoritatile prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112. La…

- Doua masini s-au lovit violent pe strada Ismail intersectie cu Mihail Kogalniceanu, iar unul dintre automobile a fost proiectat intr-un pilon. Potrivit oamenilor legii, in urma impactului, un pasager a fost ranit si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un barbat din Botosani este suspectat ca s-ar fi imbolnavit de leptospiroza, dupa ce s-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" cu febra si dureri musculare, a declarat, pentru AGERPRES,...

- Un barbat de 68 de ani a murit astazi dupa ce a intrat pe contrasens pe DN 1C (E58) Baia Mare - Satu Mare si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un cetatean maghiar, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramures, Florina Metes. Din primele verificari, barbatul decedat conducea…

- Șoferul unui TIR, care s-a oprit pe banda de urgența a Autostrazii A1 pentru a efectua reparații la autovehicul, a fost lovit de un alt TIR. Un echipaj de ambulanța a sosit imediat la fața locului și i-a acordat primul ajutor victimei. Un barbat de aproximativ 39 ani, șoferul primului TIR,…

- Un microbuz s-a lovit violent cu o masina pe strada Dumitru Riscanu, din sectorul Riscani al Capitalei.Potrivit martorilor, nicio persoana nu ar fi fost ranita. Totusi, la fata locului a intervenit o ambulanta, dar si oamenii legii.