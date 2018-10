Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de antrax in nordul Romaniei. Autoritațile sanitare din județul Botoșani au intervenit dupa ce in comuna Trușești a fost descoperit un vițel mort, scrie tvr.ro.Animalul de aproximativ 300 de kilograme a fost gasit de proprietar pe un camp din apropierea localitații.

- O suspiciune de antrax a fost inregistrata, vineri, in judetul Botosani, dupa ce un vitel a murit pe o pasune, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Suspiciunea a aparut dupa ce autoritatile sanitar-veterinare…

- Este alerta de antrax in județul Botoșani, dupa ce un vițel de aproape 300 de kilograme a murit pe o pașune. Medicii veterinari cred ca animalul a murit, cel mai probabil, din cauza bolii infecțioase. Suspiciunea a aparut dupa ce autoritațile sanitar-veterinare au efectuat necropsia animalului, a declarat…

- Autoritatile sunt in alerta dupa ce virusul West Nile a fost confirmat in vestul tarii. Directia de Sanatate Publica Hunedoara a declarat primul astfel de caz intalnit in judet. Rezultatele au venit...

- Un fermier cu porci suspecți de pesta porcina acuza autoritațile din Galați ca au intervenit tarziu și total nepregatite, in cazul animalelor bolnave din gospodaria sa. INVESTIGAȚIE EXCLUSIVA. De ce se enerveaza oamenii cand li se omoara porcii. Șefa DSVSA Galați, Maricica Chiriac, a dat contracte firmei…

- Este scandal in comuna Unirea, din judetul Braila, dupa ce localnicii au alungat, luni, echipele Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana, oamenii refuzand sa le permita accesul in curti.

- Pesta porcina africana se extinde rapid. Autoritatile din Calarasi sunt in alerta maxima, dupa ce a fost anuntata o posibila imbolnavire in comuna Borcea. Pana la confirmarea probelor de laborator, Politia si Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au instituit, preventiv, filtre…

- Pesta porcina africana se extinde rapid. Autoritatile din Calarasi sunt in alerta maxima, dupa ce a fost anuntata o posibila imbolnavire in comuna Dragalina. Pana la confirmarea probelor de laborator, Politia si Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au instituit, preventiv, filtre…