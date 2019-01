Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, DSVSA Buzau a fost notificata cu privire la inregistrarea unei mortalitați la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focșanei, com. Vadu Pașii. O echipa a DSVSA s-a deplasat la fața locului pentru ridicarea cadavrului, ocazie cu care s-a constatat ca in aceeași gospodarie…

- Panica printre locatarii unui bloc din Buzau dupa ce au vazut langa tomberoanele de gunoi cadavrul unui purcel. Autoritatile sanitar veterinare au intrat in alerta imediat ce au aflat despre situatie si au ridicat cadavrul pentru analize. In judetul Buzau au fost 5 focare de pesta porcina africana…

- Autoritatile vrancene au demarat planul de interventie in caz de suspiciune de pesta porcina africana (PPA), dupa ce primele probe prelevate de la animalele dintr-o gospodarie din comuna Gugesti s-au dovedit a fi pozitive, au anuntat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului Judetului Vrancea.…

- Autoritatile din Suceava au instituit pentru perioada sarbatorilor si premergatoare acestora masuri suplimentare de prevenire raspandirii a Pestei Porcine Africane (PPA), echipele mixte constituite din politisti si inspectori veterinari realizand verificari in trafic, pe DN 18, vizand respectarea restrictiilor…

- Suspiciune de PESTA PORCINA in județul Alba: 19 porci omorați intr-o comuna din județul Alba. DSVSA neaga existența unui focar in județ Satul Buninginea, din comuna Ciuruleasa situata in Muntii Apuseni a fost cuprinsa de panica, vineri, 23 noiembrie, dupa ce un zvon privind aparitia pestei porcine s-a…

- O suspiciune de infestare cu virusul pestei porcine africane (PPA) a aparut intr-o gospodarie din satul Carpinistea, comuna Beceni, județul Buzau, dupa ce un localnic a gasit cinci porci morti in gospodaria sa. Autoritatile au trimis deja probe la un laborator din Bucuresti si acum asteapta rezultatele,…

- Autoritatile din Arges, judet ocolit pana acum de virusul pestei porcine africane, sunt in alerta dupa ce au fost anuntate ca patru porci au murit intr-o gospodatrie din comuna Negrasi. Oamenii asteapta rezultalele analizelor care sa arate daca este sau nu virusul care a afectat aproape jumatate de…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Bihor au suspiciuni privind aparitia unui nou focar de pesta porcina africana in localitatea Silindru, dupa ce epidemia, prezenta in 29 de focare, fusese lichidata in luna septembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.