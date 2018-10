O suspiciune de antrax a fost inregistrata, vineri, in judetul Botosani, dupa ce un vitel a murit pe o pasune, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Suspiciunea a aparut dupa ce autoritatile sanitar-veterinare au efectuat necropsia animalului. Potrivit directorului DSVSA, au fost adoptate toate masurile care se impun in cazul unor suspiciuni de antrax, astfel incat efectele bolii sa fie limitate. ‘Totodata, au fost puse sub observatie, de catre Directia de Sanatate Publica, toate cele trei persoane…