Botoşani: Subvenţia la usturoi, acordată tuturor producătorilor agricoli din judeţ Potrivit acestuia, Directia pentru Agricultura a facut, in cursul diminetii de miercuri, plata ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi pentru 18 producatori agricoli. Fiecare producator care a valorificat productia pentru suprafata cultivata a primit un sprijin financiar de 3.000 de euro/hectar, valoarea totala a fondurilor achitate miercuri ridicandu-se la 194.801 lei. La nivelul judetului Botosani, in programul "Usturoi 2019" s-au inscris 40 de producatori agricoli, iar 22 dintre acestia au beneficiat de subventie pe 19 septembrie.

