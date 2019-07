Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit codul portocaliu de furtuna in judetul Suceava, pana la ora 20:30. Fenomene avertizate: averse ce vor cumula 35-40 l/mp, intensificari ale vantului, vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii Zone vizate: Județul Botosani: Dorohoi, Ungureni,…

- Potrivit sursei citate, ploile torentiale si inundatiile au produs pagube in zece unitati administrativ-teritoriale, precum municipiul Botosani, municipiul Dorohoi, precum si comunele Avrameni, Cotusca, Curtesti, Mihai Eminescu, Mihalaseni, Radauti Prut, Ripiceni si Vladeni.Au fost…

- Fenomenele hidro-meteorologice inregistrate in judetul Botosani in perioada 20-23 iunie au produs pagube in valoare de peste 2,5 milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prefectul Dan Slincu. Potrivit sursei citate, ploile torentiale si inundatiile…

- Pana la ora 19:00, este in vigoare un cod portocaliu de averse torentiale si grindina, valabil pentru judetul Suceava. Fenomene avertizate: grindina de dimensiuni mici si posibil medii, vijelie, averse torențiale ce vor cumula 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice. Zone vizate: – Județul Suceava:…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de averse torentiale si grindina pentru judetul Botosani, valabil pana la ora 18:00. Sunt asteptate averse torentiale ce vor cumula 35…45 de litri pe metru patrat, grindina de dimensiuni mici și medii, vijelie si frecvente descarcari electrice. Zonele afectate sunt:…

- Mai multe localitati din judetul Botosani se afla pana la ora 19:30, sub avertizare COD ROSU de AVERSE TORENȚIALE, frecvente descarcari electrice si grindina. Fenomene avertizate: AVERSE TORENȚIALE ce vor cumula 25…30 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni. In zona avertizata…

- Pana la ora 18, judetul Iasi se afla sub atentionare Cod galben de averse, descarcari electrice si grindina de mici dimensiuni. Zone vizate: Șipote, Vladeni, Bivolari, Andrieșeni, Victoria, Probota, Țiganași, Trifești, Gropnița, Movileni, Roșcani; Interval de valabiliate: 03/05/2019 17:00 03/05/2019…

- Pana la ora 17:00, mai multe localitati din judetul Iasi se afla sub avertizare COD PORTOCALIU de vijelie puternica, grindina de dimensiuni medii si averse. Potrivit ANM, sunt vizate localitatile: Belcești, Cotnari, Scobinți, Șipote, Ceplenița, Todirești, Focuri, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei,…