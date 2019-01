Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani a fost gasita, marti, in soc hipotermic pe un drum din localitatea Nicseni, decedand in scurt timp la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, inforeaza Agerpres.Potrivit…

- Circulatia de pe drumurile nationale din judet s-a desfasurat fara probleme deosebite in ultimele doua zile, au transmis cei de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi. Nu au fost inregistrate intreruperi de circulatie, insa conditiile de deplasare au fost destul de grele, specifice ...

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a produs un accident cu un autoturism furat dintr-o spalatorie, a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, relateaza agerpres.ro.Citește și:…

- Un sofer a dat dovada de mult tupeu cand s-a urcat beat bine la volanul BMW-ului sau, avand persmisul anulat, si a trecut pe Sararie prin fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Conform unor surse, el ar fi facut un fel de cursa, pornind cu viteza din Targu Cucu. Dupa aproximativ…

- Meteorologii au emis, luni seara, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte si polei, valabila in localitati din judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, in urmatoarele ore. Au mai fost emise si avertizari cod galben de ceata pentru Bucuresti si mai multe judete. Conform Administratiei…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00 este cod galben de ploaie sau burnita care depune polei in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Iasi, Suceava, Bacau si Neamt. De asemenea, este cod galben, pana la ora 10:00, in judetele Harghita, Botosani si Iasi. In plus, pana la ora 11.00, este cod galben…

- Un barbat din comuna Prajeni este cercetat penal pentru distrugere dupa ce, miercuri seara, a dat foc locuintei in care locuia cu sotia sa, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in momentul…