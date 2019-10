Politistii au demarat o ancheta in cazul unui profesor de la o scoala din municipiul Botosani, dupa ce acesta ar fi agresat mai multi elevi in timpul orelor de curs, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, ancheta a fost declansata in baza plangerii depuse de mama unuia dintre copii. "Am fost sesizati prin 112 de catre o femeie de 30 de ani din municipiul Botosani cu privire la faptul ca un barbat de 63 de ani, profesor la o scoala din oras, ar fi agresat mai multi elevi de clasa intai, in timpul orei.…