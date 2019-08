Politistii din Botosani au demarat o ancheta dupa ce un barbat internat pe Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati a murit electrocutat in curtea unitatii medicale, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, barbatul, in varsta de 52 de ani, care sufera de afectiuni psihice grave, a fost gasit in stare de inconstienta de angajatii spitalului. "Cauza exacta mortii nu se cunoaste pana nu efectuam necropsia. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa",…