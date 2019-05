Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 de stupi de albine au ars, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu de vegetatie care a avut loc in localitatea Bajura, orasul Darabani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Un autoturism a ars, marti, dupa ce proprietarul l-a parcat in vecinatatea unui incendiu de vegetatie uscata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, incendiul a avut loc in satul Radeni…

- Un obuz exploziv cu calibrul de 100 de milimetri a fost descoperit in gradina unei familii din satul Victoria - comuna Hlipiceni, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, obuzul a fost…

- * Politistii din judetul Mures au efectuat, miercuri dimineata, 68 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. * Doua persoane, sot si sotie, din localitatea Calarasi, au murit,…

- Doua persoane, sot si sotie, din localitatea Calarasi, au murit, miercuri dimineata, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, cei doi soti, de 45, respectiv 35 de ani,…

- Un barbat de 50 de ani si-a pierdut viata, vineri, in urma unui accident de munca produs in localitatea Lunca din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, informeaza agerpres.ro.

