- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (isu) Galati, Eugen Chirita. ‘Pe dispecerat s-a anuntat ca un autocar cu 23 de persoane a derapat…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Accident mortal produs intre Miercurea Ciuc și Vlahița, luni seara, pe DN 13A, unde doua mașini s-au ciocnit. O femeie a murit și alte cinci persoane ranite luni seara, intre care un copil de trei ani, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua mașini, produs dupa ce un șofer a intrat pe…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Potrivit purtatorului…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Un brad de Craciun construit din manusi si echipamente de pompieri a fost expus la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Ineditul brad are ca varf o teava de refulare pe care pompierii militari o folosesc la capatul furtunelor de stingere a incendiilor,…

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- Dupa tragicul accident petrecut sambata, pe DN 11, intre Brasov si Harman, in care si-au pierdut viata patru persoane, printre care și un copil, autoritațile au decis sa monteze separatoare de sens. Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a afirmat miercuri, intr-o conferința de presa, la sediul…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, in Prahova, s-au produs in medie 555 de incendii la locuinte in urma carora circa 33 de persoane au fost ranite, iar alte 6 si-au pierdut viata, potrivit statisticilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al județului Prahova. Acest tip de incidente,…

- In accident au fost implicate doua masini in care se aflau patru adulti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis. In urma impactului, doi barbati au ramas incarcerati si toate victimele au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doar cei incarcerati au fost…

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, joi seara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un imobil din municipiul Sibiu si au fost transportate la spital. Din primele informatii, deflagratia nu a fost urmata de incendiu si s-ar fi produs din cauza unei acumulari de gaze.Reprezentantii…

- Reprezentanții E.ON Romania și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența recomanda ca sistemele de incalzire sa fie corect instalate de catre persoane autorizate, intreținute corespunzator și verificate periodic. Conform E.ON Romania, in ultimii cinci ani, in urma celor 6.200 de incendii de locuințe…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta seara la o cladire de pe strada Berariei din Cluj-Napoca, la fața locului intervenind mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Cluj.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit marti, in jurul pranzului, la o nava aflata in dana 117 a Portului Constanta Sud Agigea, la fata locului deplasandu-se trei autospeciale cu apa si spuma…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc marți dimineața, pe raza localitîții clujene Jucu.Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, la fața locului intervenind doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului…

- Un barbat, in varsta de 61 de ani, din comuna Trusesti, cunoscut cu afectiuni locomotorii, si-a pierdut viata, marti dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins patul in care dormea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 1, in judetul Sibiu, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, iar o femeie a fost grav ranita.Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal…

- Reprezentanți ai Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Caraș-Severin au declarat, vineri, ca au murit cele trei persoane care s-au intoxicat cu vapori de alcool in timp ce curațau o cisterna de transport bere. "În ciuda efectuarii manevrelor de resuscitare, reprezentanții…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc.…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in centrul orașului Constanța, autoturismul in care se aflau izbindu-se de cladirea garajului Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, de pe strada Mircea cel Batran. Potrivit…

- Un grav accident rutier, in urma caruia un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite, s-a produs sambata dupa-amiaza in judetul Dolj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, citați de News.ro , pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, care a avut loc sambata seara, pe DN 1, la intersecția cu drumul spre orașul Cisnadie, potrivit Poliției și reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu. Printre raniți…

- In primele noua zile ale lunii noiembrie a.c., subunitațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru stingerea a zece incendii care au avut drept cauza probabila de incendiu coșurile de fum necurațate sau neprotejate corespunzator fața de materialele…

- UPDATE ORA 12:38 Aproximativ 100 de persoane din 50 de locuințe din satul Traian au fost evacuate preventiv de autoritațile locale impreuna cu jandarmii, fiind conduse mai departe de pașunea unde se afla cisterna cu GPL care prezinta scurgeri de gaze la o supapa, a declarat purtatorul de cuvant al…

- Doua persoane, intre care un copil de noua ani, au suferit politraumatisme și arsuri, dupa ce cabana in care se aflau, situata in zona Geamana, intre localitațile brașovene Codlea și Vladeni a fost cuprinsa de flacari, sambata dupa amiaza, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, un incendiu a izbucnit, sambata, la o cabana din localitatea Geamana. "Toata cabana este cuprinsa de flacari. Se deplaseaza trei autospeciale cu apa si spuma de la ISU si una de la Serviciul Voluntar Codlea.…

- Un numar de 17 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Satu Mare, dintre care doua, intoxicate cu fum, au fost transportate la spital, in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un apartament, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- O persoana a fost intoxicata cu fum, iar alta a suferit un atac de panica in urma unui incendiu produs, joi seara, la un bloc de locuinte din Marasesti, judetul Vrancea. Cei mai multi locatari s-au autoevacuat din cauza fumului, cinci persoane fiind scoase din bloc de catre pompieri.Potrivit…

- Interventia pompierilor la Moieciu de Sus a fost dificila din cauza vantului foarte puternic. Sapte autospeciale au intervenit la fata locului, iar operatiunea a durat mai bine de 12 ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja,…

- Un puternic incendiu a izbunit, marti dupa-amiaza, la o casa din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, iar flacarile s-au extins la o pensiune in care nu sunt turisti. Cinci persoane au facut atac de panica si au avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar flacarile risca sa se extinda la alte doua…

- O casa si o pensiune din localitatea brasoveana Moieciu de Sus au luat foc, marti, in jurul orei 15.00. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, una dintre acestea pierzandu-si constienta pentru cateva momente. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un incendiu deosebit de violent a izbucnit luni seara in sala mașinilor a Dragorului Maritim 24 "Sublocotenent Alexandru Axente", acostat in dana militara a Portului Constanța Nord (Dana 0). Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, dupa ce un tir si alte trei masini s-au ciocnit, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, intre care si un elicopter SMURD, traficul pe DN2 fiind blocat, intre localitatile Sindrilita si Lilieci. Cinci persoane au fost…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, plt. adj. Dorina Lupu, a declarat ca baietelul in varsta de un an si jumatate a fost preluat de echipajele medicale si transportat la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean din Botosani, urmand sa fie trasferat…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov, elicopterul SMURD urmand sa preia o victima care se afla in stare grava. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…