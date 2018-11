Avand in vedere temperaturile scazute din aceasta perioada, polițiștii locali desfașoara zilnic acțiuni pentru identificarea persoanelor fara adapost și cazarea acestora in spațiul special amenajat de Primaria Municipiului Botoșani – in incinta școlii nr. 3. In aceasta saptamana au fost identificate noua persoane in diferite locații – gara din municipiul Botoșani, platforme pentru colectarea deșeurilor – str. Viilor nr. 1, str. Primaverii, str. Octav Bancila nr. 8. „De asemenea, s-a intervenit și la solicitarea cetațenilor, care au sesizat caderea unor persoane pe trotuar, prezentand o stare de…