Botoşani: O bombă de aruncător, de calibrul 82 milimetri, descoperită într-o pădure O bomba de aruncator, de calibrul 82 milimetri, care se afla in perfecta stare de functionare, a fost descoperita, luni, in a doua zi de Paste, in padurea Hudum de la marginea municipiului Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, bomba a fost gasita de o persoana care cauta metale cu ajutorul unui detector de metale. "Elementul de munitie a fost ridicat si transportat in poligonul militar de la Copalau in vederea distrugerii la o data ulterioara", a afirmat Lupu. Pirotehnicienii din Botosani reamintesc cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

