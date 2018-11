Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 81 de ani din localitatea Zoitani, comuna Adaseni, din judetul Botosani a murit, luni, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul a fost observat…

- In contextul perioadelor cu temperaturi scazute și ninsori abundente, Direcția de Sanatate Publica Județeana Suceava a transmis tuturor unitaților sanitare cu paturi din județul Suceava, Serviciului Județean de Ambulanța, firmelor care transporta pacienți dializați, o solicitare prin care rugam aceste…

- Suporterii vor sa arate ce inseamna sa petreci o noapte friguroasa in aer liber, doar cu hainele de pe tine. Asa isi propun fanii alb-violeti sa atraga atenția asupra unei probleme care afecteaza societatea romaneasca, dar si cea timisoreana, cea a persoanelor care traiesc sub cerul liber. „Persoanele…

- Pe perioada primelor 9 luni ale anului 2018, jandarmii montani alaturi de celelalte structuri județene au participat la 6 acțiuni de salvare-cautare a persoanelor in domeniul montan sau zone greu accesibile, fiind salvate un numar de 20 persoane aflate in dificultate. In vederea creșterii gradului de…

- Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Dracsani, si-a omorat mama cu aproape 30 de lovituri de cutit. Descoperirea macabra a fost facuta de un tanar, care se plimba cu masina pe strada principala din sat. La un moment dat acesta l-a intalnit pe barbat, care era plin de sange si imbracat…

- Scandal de proporții la un priveghi care a avut loc in Botoșani. Fumul de la gratare, mașinile care au blocat accesul pe strazi și zgomotul manelelor au iscat mare valva. Liniștea publica a fost tulburata de participanții la priveghiul care a avut loc in Botoșani. Strazile au fost blocate de mașinile…

- O ambulanța care mergea catre o persoana grav bolnava a fost lovita, vineri, de un autoturism, la ieșirea din Deva, informeaza MEDIAFAX. Un pasager din mașina a fost ranit și transportat la spital.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, Gabriel Nițu, ...