- Ministrul demis al Muncii, social-democratul Marius Budai, a cerut, vineri, "demisia din viata publica" a presedintelui Klaus Iohannis si a liderilor liberali, inclusiv a lui Ludovic Orban, pentru ca "si-au batut joc de romani, mai ales de pensionari", panicandu-i ca nu le vor fi platite pensiile,…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a facut declaratii dupa ce președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa instalarea noului Guvern nu se vor taia pensiile si salariile.Cu toate acestea, ministrul spune ca... Vezi AICI ce se va intampla cu majorarile promise de PSD dupa ce se va instala noul…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre existența fondurilor necesare pentru plata pensiilor, dar și despre noi majorari. Declarația vine in contextul in care in ultima perioada s-a vorbit tot mai mult despre faptul ca nu ar exista suficienți bani…

- Ministrul PSD al Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si-a manifestat, vineri, dezacordul fata de declaratiile politicienilor din opozitie potrivit carora pensionarii sunt asistati social. El declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, in cazul in care actualele partide de…

- Veste extrem de importanta despre alocațiile de stat ale copiilor! Acestea vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai.

- "PSD s-a tinut din nou de cuvant! De ieri s-a marit valoarea punctului . Peste 96.000 de pensionari botosaneni au pensii mai mari. Inca o data, realitatea ii contrazice pe cei care au mintit si au incercat sa-i manipuleze pe romani, sustinand ca actualul Guvern nu are bani pentru a-si continua politica…

- Pensiile cresc, de la 1 septembrie, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in ciuda tuturor avertizarilor venite atat de la institutiile avizate din tara, cat si din partea celor internationale. 5 milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate vor fi majorate, potrivit ministrului Muncii,…

- Pensiile romanilor au crescut cu 15% din 1 septembrie, adica la 270 de euro. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Marius Budai, care a declarat ca vor fi majorate cinci milioane de pensii, prin creșterea punctului de pensie la 1.265 de lei romanesti.