Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari sunt anchetate in urma a 37 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Botosani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Citeste si: O noua TRAGEDIE in fotbal: A MURIT un jucator de legenda al Romaniei Actiunile…

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari sunt anchetate in urma a 37 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Botosani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Actiunile au fost desfasurate miercuri de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) impreuna cu cinci inspectori antifrauda au efectuat miercuri 13 perchezitii domiciliare in judetul Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, intr-un caz de evaziune…

- Politistii au perchezitionat, marti, locuintele a trei medieseni banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de un milion de lei, prin evaziune fiscala, obtinand banii din consultanta medicala, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. …

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar…

- ACTIUNE PENTRU PREVENIREA COMERTULUI ILEGALIn perioada 1-8 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au actionat pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit, cu precadere a comertului ilicit…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au organizat o actiune pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit, cu precadere a comertului ilicit cu flori, plante decorative de interior si aranjamente florale.

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Politia romana a anuntat ca la aceasta ora polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Politistii Serviciului de Investigare…

- Marți dimineața polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe, printre care și Alba, și in Municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului…

- Polițiștii au demarat, marți dimineața, 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 89 de perchezitii pe raza a 23 de judete si in Municipiul Bucuresti la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto.La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- La data de 1 martie a.c., in cadrul unor actiuni organizate in sistem integrat, politistii Serviciului de Ordine Publica, ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cei din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Singeorz-Bai si cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale au desfasurat activitati…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Acțiune desfașurata de polițiști pentru combaterea comerțului ilegalLa data de 24 februarie a.c., ora 08.30, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au desfașurat o acțiune in incinta Complexului Onasis…

- Politistii au descoperit sambata, in urma a cinci perchezitii efectuate in Capitala, peste 460.000 de tigari de contrabanda ascunse in interiorul unor piese de mobilier. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie a.c.,…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La data de 22 februarie…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. Potrivit Politiei Romane,…

- Politistii din Olt au ridicat aproape 60.000 de tigarete de contrabanda de la un barbat. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar autoturismul folosit pentru transportul tigaretelor si o suma de bani au fost indisponibilizate.La data de 20 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe un pod peste raul Jijia, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, barbatul traversa raul Jijia pe un pod care avea o latime de aproximativ 70 de centimetri,…

- Politisti din Bailesti impreuna cu lucratori din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast, insotiti de un specialist din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au organizat, ieri, o actiune pentru prevenirea si combaterea comerțului ilicit. In urma efectuarii unor ...

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Politistii Serviciului de Investigare…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Patru persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 14 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii Serviciului de Investigare…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- In data de 13 februarie 2018, in intervalul orar 07.00-20.00, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a organizat o actiune cu efective marite, avand ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea infractiunilor contra persoanei si contra patrimoniului, precum si prevenirea si combaterea…

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat vineri, 02 februarie, o perchezitie domiciliara la locuinta unui oradean in varsta de 36 de ani, banuit de evaziune fiscala. „Vineri, 2 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Una dintre cele sase persoane retinute de catre procurorii parchetului de pe langa Judecatoria Galati, intr-un dosar de frauda a sistemului de asigurari, cu un prejudiciu in valoare de 1.140.000 lei este chiar preot in Tecuci. Acesta ar fi chiar administratorul uneia dintre cele trei firme care au decontat…

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute si vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva in urma perchezitiilor derulate joi in cadrul unui dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei,…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Doi barbati din municipiul Pitesti au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citeste si: Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Gorj, Hunedoara, Argeș, Satu Mare și Caraș Severin efectueaza marți dimineața 13 percheziții pentru eveziune fiscala. Este vorba de afaceri pe linia materialelo...

- Pana azi, 12 ianuarie, toți medicii de familie din județ au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Satu Mare. „Va informam ca astazi, 12.01.2018, pana la ora 13.30, activitatea de incheiere a contractelor cu medicii de familie s-a finalizat prin semnarea lor de catre toti…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Doua actiuni diferite – una a Politiei, cealalta, a Politiei de Frontiera – au dus la descoperirea si confiscarea unor bunuri contrafacute in valoare de circa 350.000 de lei. Prima actiune a fost cea a politistilor de la “Economic”: “Polițiștii giurgiuveni au indisponibilizat peste 1900 de articole…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Medicii de familie nu au renunțat la decizia de a protesta fața de subfinanțarea sistemului și birocrația sufocanta, astfel ca nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Nu vom mai da trimiteri și rețete compensate. Nu știm cat vom continua acest protest pentru ca nu depinde…

- *** La Sibiu, desi toti medicii au semnat documentele respective, nu au eliberat retete si trimiteri, in semn de solidaritate cu colegii din tara, care protesteaza, prin nesemnarea documentelor cu CAS, fata de problemele din sistem. In alte cazuri, medicii de familie au consultat doar pacientii cu…

- Zeci de medici de familie din Vrancea nu au incheiat contracte cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, așa ca de astazi nu mai elibereaza rețete compensate și nici trimiteri. Medicii protesteaza astfel fața de subfinanțarea medicinei de familie și fața de birocrație. „Oferim consultații pro…