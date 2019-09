Stiri pe aceeasi tema

- „Noul spital al Lipovei prinde contur”, spune Mircea Iosif Jichici, primarul orașului Lipova. Finanțat de Guvern prin Compania Naționala de Investiții, proiectul de extindere și dotare a Spitalului Orașenesc Lipova este unul dintre puținele proiecte ale companiei din județul Arad la care chiar se…

- Reprezentantii Spitalului Municipal Mangalia au depus, recent, la Compania Nationala de Investitii documentatia necesara pentru modernizarea, supraetajarea si extinderea unitatii medicale. Proiectul implica ample lucrari de modernizare in trei dintre pavilioanele existente, cu o dinamica medicala importanta…

- Cazinoul din Constanta, unul dintre cele mai importante obiective turistice, in stil ART NOUVEAU, va fi consolidat si restaurat. Compania Nationala de Investitii a dechis ofertele depuse, dupa ce Guvernul Romaniei a reaprobat indicatorii tehnico economici in sedinta din 8 mai a.c.Durata estimativa pentru…

- Potrivit acestuia, investitia consta in valorificarea izvoarelor cu apa sarata descoperite in localitatea valceana, printre altele, in jurul acestei resurse urmand sa fie construite bazine interioare si exterioare cu apa sarata sau dulce, spatii destinate relaxarii si derularii procedurilor specifice…

- "Guvernul Romaniei va interveni, in regim de urgența, pentru inlaturarea efectelor incendiului care a afectat Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Rameț, județul Alba, unul dintre cele mai vechi așezaminte culturale din Transilvania. Manastirea de la Rameț este nu doar un monument…

