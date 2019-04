Poli Iași a pierdut derby-ul cu FC Botoșani, scor 0-3. Flavius Stoican crede ca arbitrajul lui Horațiu Feșnic a avut un rol important in desfașurarea partidei. „Sunt destul de dezamagit. Imi puneam speranțe mari, chiar daca aveam absențe importante. Astazi am lasat o senzație urata. Am primit și un penalty impotriva, care nu cred ca a fost. A fost echilibrata prima parte, deloc spectaculos, dar lovitura de pedeapsa a facut diferența. ...