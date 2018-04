Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite vineri la pranz pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Accidentul s-a petrecut in fata parcarii A&O, iar politistii sustin ca la originea acestui grav eveniment rutier ar fi fost greseala unui sofer care nu a acordat prioritate unui alt conducator auto. In accident…

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Doua persoane din autoturism au fost ranite usor la prima vedere si au fost transportate la Spitalul Universitar. Au fost impuse restrictii de trafic la intrarea in Bucuresti pe banda unu de circulatie si pe banda doi spre iesire. Citeste si: Accident pe centura, cinci persoane au fost ranite.…

- Neatenția unui șofer in varsta de 66 de ani a stat la originea producerii, cu puțin timp in urma, a unui accident rutier in care a fost implicata o ambulanța care se indrepta catre un pacient. In coliziunea produsa in zona Alexandriei din Capitala au fost ranite doua persoane, ambele ocupante ale autoturismului.…

- Accident groaznic pe DN 10 , Buzau-Brașov, la ieșirea din localitatea Satuc, spre Buzau. Doi oameni au ars de vii in mașina in care se aflau dupa ce autoturismul s-a ciocnit cu un altul. Alte doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe Drumul Național 10, la ieșirea din…

- Cel putin doua persoane, inclusiv un politist, au murit, iar alte patru au fost ranite, sambata, dupa ce o masina a explodat in orasul egiptean Alexandria, a relatat agentia nationala MENA.

- Doua persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informații, casa este cazuta aproape în întregime. Potrivit ISU Dobrogea, explozia s-a produs la o casa din Navodari, motivele…

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce masina in care se aflau a intrat, luni dimineata, intr-un cap de pod, pe E 79, in localitatea Dragutesti din judetul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata la locul accidentului.

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Zeci de persoane au fost ucise sau ranite sambata in doua atacuri sinucigase cu masini-capcana in orasul-port Aden din sudul Yemenului, au afirmat martori si medici locali, atentatele fiind revendicate de Statul Islamic.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in localitatea Covasna din comuna Costuleni. Un autoturism s-a izbit de un cap de pod. Circulatia se desfasoara cu dificultate in judet din cauza ninsorilor. Carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este scazuta. Soferii…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, joi, pe raza localitatii Braiesti, pe drumul national DN 29 B, care leaga municipiile Botosani si Dorohoi. Accidentul, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs, potrivit Politiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile…

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Miercuri dimineata, la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, estul Afganistanului, 11 persoane au fost ranite, in urma unui atac cu masina-capcana, relateaza AFP, citat de News.ro . “In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati…

- Zeci de persoane au fost ranite si numeroase curse aeriene au fost anulate la Tokyo, din cauza ninsorilor, in contextul in care autoritatile au emis o prima alerta de vreme rea in ultimii patru ani, relateaza News.ro citand AFP.

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Trei persoane au fost ranite, duminica sera, dupa ce un autoturism a lovit un tir la intersecția soselei de centura a municipiului Drobeta Turnu Severin cu strada Magheru. Toate cele trei persoane ranite se aflau in autoturism. Una dintre victime ...

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Deși ninge inca de ieri dupa-amiaza, in unele zone rurale utilajele de deszapezire inca nu au ajuns. Un exemplu este comuna Cașeiu, unde pe anumite drumuri comunale zapada troneaza pe carosabil.

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, in aceasta seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din…

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime, informeaza ...

- In aceasta dimineața in jurul orei 04,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane și avarierea unui autoturism. Un conducator auto a pierdut controlul volanului și a intrat in santul de pe marginea drumului, evenimentul nefericit s-a petrecut…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident in care au fost implicate o masina si un maxi taxi, acesta producandu-se din cauza ca soferul autoturismului nu a acordat prioritate, potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov.

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…