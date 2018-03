Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea abundenta de la Botosani le-a dat peste cap planurile organizatorilor. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, i-a ironizat pe arbitrul si observatorul partidei pentru decizia de a amana duelul cu o ora. "Mi se pare ca suntem intr-o zona in care lumea devine neserioasa.…

- Cornel Șfaițer, președinte de onoare la FC Botoșani, a vorbit despre meciul cu Dinamo de sambata, ora 20:45, in direct la TV Telekom Sport, Digi Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Oficialul moldovenilor vede acest duel ca pe o finala a play-out-ului, dar nu ascunde ca și-ar fi dorit ca acest meci sa…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca "probabil" actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori britanici, Florin…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off/out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora 20:45. Toate partidele vor fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, inaintea primului meci din play-out-ul Ligii I, ca formatia sa trebuie sa se ridice si sa inceapa sa respire printr-o victorie in partida cu Gaz Metan Medias de luni. "Am discutat cu jucatorii…

- Dinamo va juca luni, de la ora 20:45, contra celor de la Gaz Metan Mediaș, in prima etapa din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV. Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, va debuta pe banca echipei roș-albe in Liga 1 și a susținut o conferința…

- CFR CLUJ-POLI IAȘI ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, joi, programul partidelor amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, primul meci din faza play-off-ului Ligii I, editia 2017-2018, fiind CFR Cluj - CSM Poli Iasi, care va avea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Acest…

- Potrivit proiectului de Hotarare, arena din Ghencea va avea o capacitate de 30.500 de locuri pentru spectatori, patru vestiare, 24 de camere pentru cazarea sportivilor, un muzeu, spatii comerciale, precum si restaurant pitch-view / bar sky view. Durata de realizare a obiectivului este de 25…

- Fostul fundas al Rapidului spune ca situatia sa se va clarifica in cursul acestei saptamani si ca isi doreste sa joace "cat mai mult", daca va fi ok din punct de vedere fizic."Doar ma antrenez cu Dinamo, atat tot. Am spus-o de foarte multe ori, voi incerca sa joc afara cat mai mult posibil.…

- CSU CRAIOVA DINAMO 2018 CUPA ROMANIEI. Partida dintre CSU Craiova și Dinamo face parte din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, fiind programata, initial, pe 1 martie. Din cauza condițiilor meteo, meciul CSU CRAIOVA - DINAMO a fost reprogramat pentru 6 martie de la ora 17:00. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din faza play-out a Ligii I, in care ACS Poli Timisoara va evolua in deplasare. The post Program definitivat in Liga 1. Cand joaca ACS Poli primele doua meciuri din play-out appeared first on Renasterea banateana .

- Vicecampioana FCSB a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei, la Sibiu, de divizionara secunda FC Hermannstadt, la scor de forfait, 3-0, care a punctat prin Bogdan Rusu (min. 12 și 63) și Blanaru (30). Bucureștenii au terminat meciul cu un jucator mai puțin, Ovidiu Popescu fiind eliminat in min. 74,…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Federația Romana de Fotbal a decis amanarea partidei din sferturile Cupei Romaniei, U Craiova - Dinamo. Decizia amanarii partidei dintre U Craiova și Dinamo vine ca urmare a prelungirii codului portocaliu de ger pana pe 2 martie, ora 20:00. Informarea venita din partea celor de la INMH vizeaza și județul…

- S-a amanat prima etapa din play-off și din play-out. Cand se vor juca meciurile. Liga Profesionista de Fotbal a decis, in ședința de miercuri, sa amane disputatea primei etape din play-off și play-out, din cauza vremii. Decizia a fost luata de oficialiiLPF dupa ce majoritatea cluburilor din Liga 1,…

- Amanat ieri cu 24 de ore din cauza condițiilor meteo, meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna și FC Voluntari, care incheie sezonul regulat al Ligii I, ar trebui sa inceapa la ora 17:30. Sunt șanse ca nici macar astazi partida sa nu se dispute, caz in care va fi amanata inca o data, decizia Ligii…

- Federația Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme și a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botoșani și Poli Iași a fost amanat, anunța TV Digi Sport. ...

- Selecționerul reprezentativei Under 18 a Romaniei, Florin Bratu, a acceptat oferta clubului Dinamo de a antrena echipa pentru care a evoluat timp de patru sezoane in cariera. Bratu il inlocuiește pe Vasile Miriuța, care a fost demis dupa ce echipa ...

- Dinamo e in cele mai grele momente din era Ionuț Negoița, inceputa in 2013. "Cainii" au ratat play-off-ul dupa 0-2 cu Astra și sunt pe locul 8, riscand sa stabileasca un record negativ in istoria clubului. Ce inseamna ratarea play-off-ului pentru Dinamo? Fani mai puțin pe stadion, bani mai puțini de…

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat.

- Cornel Șfaițer, președintele de onoare al botoșanenilor, spune ca a urmarit sute pe meciuri pe stadion, povesteste cum a ajuns sa investeasca la Botosani si cat de aproape a fost sa ajunga presedinte la clubul sau de suflet, Dinamo. Nu e acel președinte de onoare obișnuit al unui club. Care doar sa…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- S au stabilit, prin tragerea la sorti de la sediul Federatiei Romane de Fotbal, meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la categoriile de varsta sub 19 ani si sub 17 ani.La Under 19, partidele sunt: SC Dinamo 1948 AFC Hermannstadt, FC Viitorul CSA Steaua meci care se va disputa pe 3 martie,…

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat ieri cu scorul de 3-0 meciul din deplasare, disputat cu incepere de la ora 18:00, impotriva Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara, echipa aflata pe ultima poziție a clasamentului Diviziei A1 la volei masculin. Partida, care a contat pentru…

- Cu patru etape ramase din sezonul regulat, 4 cluburi vor biletele pentru ultimele 3 locuri din playoff. Echipele cu cele mai scumpe loturi sunt pe podium și nu au emoții, dar cat iși va spune cuvantul valoarea jucatorilor pentru celelalte? Sponsorul oficial al Ligii 1, Betano.com, analizeaza cotele…

- Dinamo joaca ACUM o partida amicala cu Termalica BB Niecieza, echipa de pe locul 13 din prima liga poloneza. Partida a inceput la ora 16:00, nu este la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE: Dinamo - Termalica BB Niecieza 0-0 Dinamo mare are programata o partida maine, cu…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat astazi programul meciurilor din rundele 23 și 24 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo, in „Groapa”, duminica, 4 februarie, de la ora 20.45, și pe Sepsi Sf. Gheorghe, ...

- Cornel Șfaițer, președintele celor de la FC Botoșani, a anunțat ca transferul mijlocașul Olimpiu Moruțan la FCSB este rezolvat in proporție de 99% și a declarat ca este sigur ca jucatorul va avea rezultate excelente. Mijlocașul de 18 ani, cotat la 600.000 de euro, va ajunge joi dimineața in București…

- ACS Poli - Dinamo se vor duela in ultimul meci din Liga 1 din acest an. Partida va incepe la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Daci va invinge, Dinamo va urca pe locul 5, in play-off, depașind FC Botoșani și Viitorul. Pentru acest meci,…