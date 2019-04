Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au facut, in noaptea de miercuri spre joi, o captura de tigari de contrabanda in valoare de peste 140.000 de lei, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) de Politie, Maria Carp. Potrivit sursei citate, tigarile erau transportate cu un…

- Polițiștii Secției 4 Urbane, au depistat in trafic un barbat, in varsta de 18 ani, ce avea asupra sa nu mai puțin de 500 de pachete de țigarete de contrabanda. „La data de 22 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandrescu din municipiu, un autoturism…

- Luni, 11 februarie, politisti din cadrul Secției 1 Poliție Craiova, impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj si Gruparii Mobile de Jandarmi Craiova, au depistat in trafic un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Craiova. In ...

- La 09.02.2019, ora 21.25, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Siret a oprit pentru control pe DN 2 din localitatea Negostina, autoturismul condus de un barbat din municipiul Campulung Moldovenesc și in care se afla ca pasager, un barbat de 45 de ani din aceeași localitate. In urma controlului…

- Un barbat prins cu peste 3.100 de pachete de țigari in mașina, in Neamț, a oferit cea mai stupida explicație polițiștilor. Omul a spus ca le-a gasit pe strada, așa ca nu știe de unde provin. Țigarile sunt din Republica Moldova, iar omul oprit in trafic ar fi contrabandist, susțin polițiștii. Oamenii…

- Barbatul care a injunghiat, joi, un angajat al Primariei orasului Stefanesti a fost retinut pentru 24 de ore, in baza unui mandat emis de politistii din Botosani, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Maria Carp. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat in varsta de 37 ani, din Piatra-Neamt, a fost prins de politisti in timp ce transporta cu masina peste 3.100 de pachete de tigari de contrabanda, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Robert Costan. Potrivit sursei citate, autoturismul a fost oprit…