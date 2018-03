Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost miercuri grav ranit, dupa ce a fost lovit de un turtur desprins de pe acoperisul unui bloc din municipiul Botosani, potrivit Politiei Locale. Barbatul, in varsta de 72 de ani, se afl...

- IGPR precizeaza despre politistul din Prahova care s-a ranit cu un cutit ca anul trecut a avut in lucru un singur dosar in cadrul caruia a facut o singura audiere. Politistul a ramas internat la spital pentru a fi monitorizat. ”Ofiterul de politie este in stare stabila, ramanand internat…

- Compartimentul Poliție Montana din cadrul Serviciului Organizare Misiuni, a aplicat sancțiuni ce depașesc 76.000 de lei și sute de avertismente, pe partiile din Poiana Brașov. Noua structura, formata din reprezentanții Serviciului Public Salvamont și agenții de la Politia Locala care acționeaza exclusiv…

- Un tramvai, care circula pe traseul numarul 1, a lovit din spate un autoturism. Acesta, la randul lui, a lovit masina din fata si tot asa, pana la al patrulea autoturism aflat in "sirul indian". Din primele informatii nimeni nu ar fi fost grav ranit. Vom reveni cu amanunte.

- O salvare a Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau a fost implicata, marti, intr-un accident rutier pe DE 85, pe raza comunei Sascut, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Ambulanta a intrat in coliziune cu un autoturism, in urma impactului soferul de pe…

- Un barbat, de 26 de ani, a fost ranit grav in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs la Motru, satul Lupoaia. Potrivit primelor informații, doua masini s-au ciocnit frontal. Victima a ajuns la spital.

- Incident deosebit de grav la o școala din localitatea Dumitrești, județul Vrancea. Un copil care provine din sistemul de ocrotire sociala și aflat in grija unui asistent maternal a cazut pe scarile unitații de invațamant, lovindu-se puternic la cap. Baiatul a fost dus la Spitalul Județean din Focșani,…

- Zeci de biochimisti de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani au protestat, miercuri, in fata unitatii medicale, in semn de nemultumire fata de modul de aplicare a Legii salarizarii unitare in sistemul bugetar. Ei contesta actul normativ adoptat de Guvern care prevede majorarea, de la…

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.

- Un barbat de 55 de ani, din comuna Andreiasu, consilier local PNL si patron de butic, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Victima sa a fost primarul comunei Andreiasu, Vasilica Cristian, dupa…

- Barbatul spune ca șoferul vinovat gonea cu o viteza incredibila și ca inainte de accident, era sa intre in coliziune cu un TIR. „Șoferul acela era sa mai aiba un accident. Eu eram chiar in spatele lui. Conducea ca un turbat. Cred ca mașina era modificata pentru ca scotea un sunet infernal cand ne…

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Momente de panica dupa o sinucidere la Spitalul din Baia Mare. Un barbat, in varsta de 41 de ani, a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 10 al unitații medicale. Omul nu a avut nicio șansa de supraviețuire in urma impactului violent cu solul, conform Agerpres.ro . „In urma impactului…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe un pod peste raul Jijia, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, barbatul traversa raul Jijia pe un pod care avea o latime de aproximativ 70 de centimetri,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, zona Tomis 3. Din primele informatii un copil de 15 ani a fost ranit. Acesta a fost diagnosticat de cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta cu traumatism membru inferior. Victima a fost transportata la spital…

- Un barbat in varsta de 67 de ani, din municipiul Campina, a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa traverseze strada. Accidentul s-a produs in aceasta seara, la Racitor. Victima a suferit mai multe contuzii și un traumatism cranio-cerebral și a fost transportata cu ambulața la Spitalul Județean…

- Carosabilul umed dar și viteza excesiva i-au dat mari batai de cap unui șofer de 19 ani din Buzau. Tanarul care circula in aceasta seara cu un autoturism Volkswagen pe cel mai mare bulevard din Buzau, a intrat in plina viteza intr-un microbuz plin cu calatori care se pregatea sa intre in stație, vis…

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Un grav incident s-a petrecut intr-o spalatorie! Un barbat a fost ucis, dupa ce a primit un pumn in plina figura, apoi a cazut lat. S-a lovit la ceafa la impactul cu solul. Ucigasul a mai lovit, imediat, un barbat, care a cazut si el la pamant. A scapat cu viata! A

- Un șofer de 22 de ani a fost grav ranit, joi dimineața, dupa ce a provocat un accident in județul Mureș. Tanarul a pierdut controlul mașinii, a lovit un stalp de electricitate și a lasat peste 1.000 de persoane fara energie electrica. Barbatul a fost la un pas de moarte, dupa ce a ieșit afara drumului…

- Un accident rutier produs joi dimineata pe drumul comunal DC 114, pe raza localitatii Homesti, comuna Grebanu, s-a soldat cu ranirea grava a unui carutas. Din cauza unei manevre gresite a acestuia, atelajul incarcat cu deseuri feroase s-a rasturnat peste el. Victima a fost luata de o ambulanta si transportata…

- Un accident soldat cu ranirea unui batran a avut loc in aceasta seara (azi, 31 ianuarie) in fața Primariei din Botiz. La data locului au ajuns un echipaj medical și polițiști. Victima a fost preluata de echipajul medical și transportata la spital. Polițiștii fac masuratori pentru a stabili circumstanțele…

- Un calator aflat intr-un autobuz Transurb a ajuns la spital dupa ce soferul a pus brusc o frana, iar barbatul a cazut si s-a lovit la nivelul toracelui. Autobuzul, care circula pe str. Garii din municipiul Galati, pe traseul 22, a avut o problema la o roata, mai exact s-a forfecat un surub, dupa cum…

- Victima a fost transportata de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu-Mures, iar din fisa de constatare preliminara intocmita de catre Institutul de Medicina Legala Targu-Mures a rezultat ca „a prezentat o plaga cranio cerebrala temporo-parietala stanga, fractura craniana cu infundare…

- Conform reprezentanților Serviciului Salvamont Brașov, din 30 noiembrie 2017 pana la jumatatea lunii ianuarie, salvamontistii brasoveni au avut 263 de interventii la accidente pe domeniul schiabil din Poiana Brasov, in urma carora 272 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, unele cazuri fiind…

- Un barbat din judetul Galati, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovit de un tren in zona statiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Eugen Chirita. Potrivit sursei citate, accidentul feroviar a fost anuntat la 112,…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean care a fost lovit cu sabia in cap de un interlop , in timpul unei percheziții, la Radauti, a fost externat luni de la Spitalul de Neurochirurgie Iasi. Conform medicilor, polițistul urmeaza sa fie internat intr-o clinica din Reghin pentru urmatoarele 6 luni , unde…

- O femeie in varsta de 40 de ani din judetul Botosani a decedat in spital dupa ce a fost diagnosticata cu gripa, a declarat marti, pentru AGERPRES, epidemiologul Irina Alecu de la Directia de Sanatate Publica (DSP).Citeste si: Lovitura GREA: Un expert UE recomanda SUSPENDAREA extradarilor catre…

- Potrivit acesteia, femeia nu era vaccinata antigripal, avea antecedente medicale si s-a prezentat tarziu la medic. Oficialii DSP sustin ca pacienta a fost internata, saptamana trecuta, la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, unde a fost suspectata ca a contactat virusul gripal, scrie Agerpres.…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- Candidatii care au sustinut prima proba a concursului pe care Spitalul Judetean de Urgenta Buzau il organizeaza pentru angajarea de asistenti medicali si infirmiere la Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov au obtinut reultate peste asteptari. Fata de alti ani, cei mai multi concurenti au…

- O femeie din comuna Stanilesti a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- O parte din acoperisul tribunelor de la noul Stadion Municipal din Targu Jiu s-a desprins zilele trecute. Desi nu au fost ninsori abundente, componenta respectiva s-a desprins din stuctura arenei si este nevoie de interventia constructorului pentru a fi remediata problema respectiva. Primarul din Targu…

- Pompierii de la Focșani au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a fost anunțat in aceasta seara la acoperișul unei case din Andreiașu de Jos. Conform reprezentanților ISU Vrancea, acoperișul locuinței a ars pe o suprafața de cca.150 mp, incendiul fiind localizat.…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Tanarul de 23 de ani care a ajuns la Spitalul Județean dupa ce a fost strivit de o grinda a decedat ieri, informeaza Observatorulph.ro Victima a fost transportata la spital in stare critica. Tanarul a suferit multiple leziuni prin strivire și prezenta și un traumatism abdominal grav.…

- Un pieton a fost accidentat in aceasta seara, in jurul orei 19:20, de un autoturism, pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej. Potrivit primelor informații, un autoturism marca Opel, inmatriculat in județul Cluj, la volanul caruia se afla o femeie, in timp ce se deplasa dinspre cartierul Dealul Florilor…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, noul directorul general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Administrației Locale Baia Mare.Va avea in subordine Poliția Locala și Relațiile Publice. Siguranța cetațenilor in municipiul Baia Mare este una din prioritațile…

- Președintele Republicii Macedonia, dr. Gjorge Ivanov, a felicitat, in 2013, comunitatea aromana din Republica Macedonia cu ocazia Zilei naționale a aromanilor, din 23 mai. El vorbea de rolul semnificativ al aromanilor (vlahilor) in lupta pentru inființarea statului modern macedonean, amintindu-l, printre…

- Plecat la cumparaturi, un om in varsta de 52 de ani a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce un container cu produse electronice a cazut peste el. Totul s-a intamplat deunazi, intr-un hipermarket din Craiova. In ciuda faptului ca victima a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, iar acolo…

- Informatii de ultima ora ne-au parvenit pe surse despre cazul socant prezentat de noi ieri, 27 decembrie 2017. Va reamintim ca un bodyguard a fost injunghiat de trei ori de un barbat la intrarea in Club13 din Baia Mare. La cateva ore de la incident, desi fusese lasat acasa, victimei i s-a facut rau…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instructaj, inainte sa intre in serviciul de paza. Potrivit unor surse, politistul local ar fi cazut la…