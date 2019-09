Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un maramureșean de 26 de ani, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea unor infracțiuni la regimul circulației. Ieri, 14 septembrie 2019, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente o maramureșeanca de 35 de ani, cautata de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunii de contrabanda. Miercuri, 11 septembrie 2019, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Ieri, 07 septembrie a.c., in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Germania. Marți, 03 septembrie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Ostrov au descoperit un autoturism, in valoare de 33.000 de lei, cautat de autoritatile din Belgia.In data de 24.08.2019, la Punctul de Trecere al Frontierei Ostrov s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Salaj, pentru savarșirea unor infracțiuni de violența. Miercuri, 31 iulie a.c., in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un autoturism in valoare de 70.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Germania, a fost descoperit la granița din vestul țarii. Alerta a fost emisa de autoritațile germane chiar in ziua in care automobilul de lux a fost depistat de oamenii legii de la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac…

- Sambata, 13.07.2019, la Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul moldovean T.I., in varsta de 38 de ani, conducand un autoturism inmatriculat in Romania, transmite Garda de Coasta. In urma verificarilor specifice, politistii…