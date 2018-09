Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la un liceu din municipiul Botosani a spart tabla din clasa cu o sabie. Incidentul a fost filmat, iar pe imagini se vede clar cum adolescentul, in clasa a XI a, foloseste sabia pe post de sulita si efectiv ia la tinta tabla din fata clasei. A fost deschisa deja o ancheta in acest caz.

- Tragedie in Sighetu Marmatiei, vineri, 28 septembrie, in jurul orei 07.00. Un elev in varsta de 16 ani din Rona de Sus, care facea naveta la liceu, in municipiul de pe Tisa, a fost lovit de autobuz. Intreaga grozavie a avut loc la intersectia strazilor Alexandru Ivasiuc si Plevnei. Elevul s-a dat jos…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a demarat o ancheta la o gradinita din municipiul resedinta, dupa ce un copil si-a fracturat mana in timp ce se afla in sala de clasa, au informat vineri reprezentanti ai institutiei. Familia copilului a reclamat faptul ca in urma incidentului nu a fost chemata…

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu, unul dintre cei semnatari ai scrisorii publice prin care i se cere lui Liviu Dragnea plecarea din funcții, a declarat miercuri seara la B1 TV ca sunt 50 de parlamentari care au semnat scrisoarea anti-Dragnea, toți de la organizații PSD extrem de puternice, și ca…

- In stare latenta de mai bine de un an, scandalul din PSD Botosani ia amploare. Dupa plecarea din partid a deputatei Mihaela Hunca, inca un parlamentar a luat atitudine fata de ceea ce se intampla in partid.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a fost convins de faptul ca protocoalele ilegale dintre SRI si institutiile de forta au incetat sa mai existe, dar presa a dezvaluit joi alte asemenea protocoale, iar SRI, "incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut". Dragnea spune ca acestea prezinta “aceleasi…

- Mai multe colete cu tigari de contrabanda in valoare totala de peste 180.000 de lei au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Romanesti intr-un lan de porumb, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora…