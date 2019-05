Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice! Plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța! In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor. Ministerul Educației a platit integral atat sumele restanțe aferente hotararilor…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a alocat, in acest an, 65 de milioane de lei pentru imbunatatirea conditiilor in cele 1.180 de unitati de invatamant care functioneaza, in prezent, cu grupuri sanitare neconforme. ‘In anul 2019, in bugetul MEN, la capitolul ‘Cheltuieli de capital’, titlul 51 – ‘Transferuri…

- Cadrele didactice vor primi pana la sarbatorile de Pasti sumele restante castigate in instanta, precum si cele scadente anul acesta, da asigurari ministrul educatiei, Ecaterina Andronescu. Ea spus la Radio Romania ca banii vor fi platiti odata cu salariul de luna aceasta: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/14-apr-rdj-9-Andronescu.mp3…

- Profesorii "vor primi pana la sarbatorile de Pasti platile restante" Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Foto: Agerpres. Cadrele didactice vor primi pâna la sarbatorile de Pasti platile restante prevazute de hotarârile judecatoresti, precum si a celor scadente în acest an,…

- Guvernul va plati dobanzi pentru cadrele didactice, ca urmare a nerespectarii creșterilor salariale prevazute prin Legea 221/2008, aprobata in perioada regimului Basescu și care majora cu 50% salariile profesorilor inaintea izbucnirii crizei financiare,. Potrivit ministrului Educației, Ecaterina Andronescu…

- Executivul a aprobat in ședința de Guvern de miercuri o Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației, prin care cadrele didactice care au luat minimum nota 7 la titularizare se vor putea angaja in baza unui contract de munca pe durata de viabilitate…

- Proiectul de lege a fost initiat de 22 de senatori PSD, printre care si fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, ceea ce, teoretic, inseamna ar putea avea sustinerea necesara la vot pentru a fi transformat in lege. Practic, noua prevedere legislativa propune mai multe modificari ale Legii Educatiei.…

- Luna cadourilor a venit adusa de primavara. Sau invers. Bineințeles, femeile sunt cele care se bucura cel mai mult de aceasta perioada, insa nu numai. Cadrele didactice se numara printre persoanele cele mai avantajate de inceputul primaverii iar motivul, in cazul celor care nu-l ghicesc inca, va fi…