- Mai multe incendii au ars, intr-o singura zi, aproximativ 60 de hectare de vegetatie de pe raza judetului Botosani, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, igienizarea terenurilor prin…

- Un tanar de 25 de ani din orasul Flamanzi a fost prins de politistii din Botosani dupa ce, intr-o singura zi, a spart o biserica, a furat un autoturism si alaturi de un prieten de 16 ani, a plecat in plimbare pana la Bistrita, 200 de kilometri.

- Doua licee de la tara din judetul Botosani detin o adevarata avere. Este vorba despre doua grupuri scolare tehnologice din localitatea Pomarla, respectiv Sendriceni, care detin fie un patrimoniu impresionat, fie reusesc sa obtina un profit consistent.

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din orasul Flamanzi, a decedat, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui incendiu care a cuprins baraca din lemn in care locuia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, scrie Agerpres. Potrivit…

- Un barbat de 84 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce locuinta sa, aflata in satul Sarbi, comuna Vlasinești (județul Botoșani) a fost cuprinsa de flacari. Cand au ajuns pompierii, ardea o intreaga incapere, iar tavanul era prabușit, scrie Mediafax.Potrivit plt. Dorina…

- Un barbat de 67 de ani, din comuna George Enescu, județul Botoșani, a murit, sambata dimineața, in locuința sa care a fost cuprinsa de flacari. Din cauza incendiului, acoperișul casei s-a prabușit informeaza mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Botoșani, Dorina Lupu, incendiul a…