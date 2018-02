Botoşani: 15% dintre autospecialele de stingere a incendiilor sunt mai vechi de 30 de ani Un procent de 15% dintre autospecialele de stingere a incendiilor aflate in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani au o vechime de peste 30 de ani, se arata in raportul de evaluare a activitatii ISU Botosani pentru anul 2017.



Potrivit documentului citat, alte 4% dintre masinile de pompieri au o vechime cuprinsa intre 20 si 30 de ani, in timp ce 21% au o vechime intre zece si 20 de ani.



In acelasi timp, 60% dintre autospecialele de stingere sunt fabricate in ultimii zece ani.



