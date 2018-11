Stiri pe aceeasi tema

- Data de 1 Decembrie 1918 face parte este un truism in a o spune din eposul nostru national, ea reprezentand una dintre identitatile existentiale ale autohtonilor dintre Carpati, Dunare si Mare, fiind incununarea indelungatului proces istoric de constituire a natiunii si Statului Roman, de desavarsire…

- Am ales 10 momente, dintre cele mai mari performante ale sportului romanesc in cei 100 de ani de la Marea Unire: 1924 – La doar 6 ani de la Marea Unire, Romania castiga prima medalie olimpica, bronz, cu echipa nationala de rugby, la Jocurile Olimpice de la Paris. Componentii echipei nationale de rugby…

- "Președintele Klaus Iohannis nu are de fapt argumente și motive pentru a bloca numirea noilor miniștri. Singurul obiectiv al acestei acțiuni este blocarea Guvernului. Președintele nu poate face echipa premierului. Klaus Iohannis ar trebui sa renunțe la acest joc. Interesele sale politice sunt…

- Dinamo și FCSB se infrunta acum in Liga 1. Fanii dinamoviști au pregatit o coregrafie speciala, intr-un moment special: 100 de ani de la Marea Unire. Dinamo - FCSB e liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Pe un fundal alb-roșu, Peluza Catalin Hildan a pregatit…

- Marea Unire e un proces istoric care nu a inceput nici in 1914, nici in 1848, ci este un deziderat de secole al poporului nostru, a declarat Adrian Badea, presedintele Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), la dezbaterea intitulata ''Scoala, Biserica, Armata - institutii cu rol fundamental…

- In 1925 o romanca de vita nobila devenea membru de onoare al Academiei Romane. Era prima femeie din Romania care primea acest titlu. Se numea Elena Vacarescu si era o scriitoare renumita a epocii sale....

- Anul acesta, autoritatile locale si cele centrale s-au intrecut in a marca implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, prin evenimente care mai de care mai costisitoare. De la targuri de zeci de mii de lei, la festivaluri de jumatate de milion de lei.

- Un mars automobilistic unionist va avea loc duminica, 23 septembrie, incepand cu ora 12.00, la Chisinau. Coloana va porni din Piata Marii Adunari Nationale. Iar cele aproximativ 100 de masini vor avea arborate tricolore si va rasuna muzica patriotica. Actiunea face parte dintr-un sir de evenimente organizate…