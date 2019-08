Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Botosani s-a distrat cu politia apeland la 112. Acesta a reclamat ca este sechestrat in comuna natala si are nevoie imediata de ajutor. Dupa ce a refuzat sa mai raspunda la telefon, barbatul a fost in cele din urma localizat.

- Un barbat acuzat ca a sechestrat si violat o minora, la Vadu Negrilesei, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv de procurorii din Gura Humorului. Potrivit procurorilor, barbatul este acuzat ca, pe 2 iunie, ar fi violat o minora pe care a urcat-o fortat in masina sa, in prezenta verisorilor…

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de viol dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, ar fi agresat o femeie in varsta de 55 de ani intr-o statie de autobuz din municipiul Constanta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. "La data…

- Politia rusa a retinut 317 persoane, sambata, inclusiv mai multi activisti importanti ai opozitiei, in timpul unui protest politic organizat la Moscova, pe care autoritatile l-au declarat ilegal, informeaza Reuters.

- Mama unui copil de 7 ani, din judetul Botosani, o acuza pe invatatoare micutului ca il bate in mod regulat la scoala. Baietelul are probleme cu memoria dar nu ar deranja orele de curs. S-a sesizat Inspectoratul Scolar General dar si Politia.

- Un barbat in varsta de 29 ani, din localitatea Ion Creanga, a fost retinut de politisti dupa ce si-ar fi batut si sechestrat mama, a declarat, miercuri, presei, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Georgiana Mosu informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii au fost…