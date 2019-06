Stiri pe aceeasi tema

- Noul focar de Pesta Porcina Africana, confirmat in satul Rediu, comuna Radauti Prut, a determinat conducerea Institutiei Prefectului si a Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sa organizeze astazi o intalnire cu membrii Unitatii de Sprijin a Centrului Local de Combatere a Bolilor,…

- Autoritațile locale din Meteș au anunțat administratorul fondului de vanatoare din comuna cu privire la ursul care a fost surprins trecand prin sat, printre case. Primarul Dan Opruța a declarat pentru Alba24 ca ursul a fost reperat intr-o zona frecventata de foarte multa lume din satele aparținatoare…

- Un nou caz ade pesta porcina a fost descoperit pe raza județului Botoșani, in comuna Rediu, satul Radauți Prut. In cursul zilei de ieri s-a confirmat existența unui nou focar de pesta porcina africana in județul Botoșani, a informat btonline.ro. Autoritațile au intrat in alerta iar astazi dimineața…

- Doua noi focare de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in localitatea Rediu – comuna Radauti Prut din judetul Botosani, a anuntat, joi, intr-o sedinta a Comisiei Locale de Combaterea Bolilor, directorul adjunct al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Ovidiu…

- In preajma sarbatorilor pascale și cu ocazia Zilelor municipiului Sfantu Gheorghe și a minivacanței de 1 Mai, inspectorii Direcției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Covasna au efectuat o serie de controale tematice. Numeroase unitați au fost verificate, nefiind inregistrate…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Botosani au confirmat, joi, existenta virusului Pestei Porcine Africane la un alt mistret gasit mort pe raza localitatii Pomarla. Directorul adjunct al Directiei Sanitar- Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ovidiu Airimitoaie, a declarat, in cadrul…

- Jud. Botoșani: Un nou focar de pesta porcina Foto: Agerpres. Un nou focar de pesta porcina a aparut în aceste zile în județul Botosani. Autoritațile au gasit un mistret gasit mort pe fondul de vânatoare de la Cordareni, înafara ariei afectate pâna acum.…